Jurečka přirovnal Babiše k brojlerům z velkochovu: Premiéra probudí až rozsvícené mediální reflektory

Premiér Andrej Babiš (ANO) svolal na pondělí jednání Národní koalice pro boj se suchem a od předsedy lidoveckých poslanců Mariana Jurečky za to sklidil posměch. Bývalý ministr práce připomněl, že premiérovo oznámení přišlo pouhý den poté, co se veřejnost dozvěděla o kritickém stavu vodní nádrže Husinec na Prachaticku, jejíž zásobní prostor klesl na pouhých 1,3 procenta běžného objemu. Jurečka Babišovo rozhodování přirovnal k chování brojlerů reagujících na rozsvícené a zhasnuté světlo. Premiérovi vytkl, že místo konkrétních opatření proti suchu oznamuje další jednání a jeho politický kalendář se podle něj řídí především tím, co se zrovna objeví v médiích.
Předseda vlády Andrej Babiš oznámil, že na 12. října svolal další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak den poté, co ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun upozornil na mimořádně vážnou situaci u jihočeské vodní nádrže Husinec, kde hladina klesla o sedm metrů pod obvyklou úroveň a v zásobním prostoru zůstává jen nepatrný zlomek běžného objemu vody. Babiš zdůvodnil svolání koalice pokračujícím extrémním suchem a slíbil projednání dosavadních opatření i rozhodnutí o dalších krocích. Marian Jurečka však v této časové návaznosti našel důvod k ostré kritice premiérova způsobu řízení vlády a označil jej za politiku reagující na aktuální mediální témata.
Jurečka se do premiéra pustil na sociální síti a pro jeho rozhodování použil přirovnání, které se s obvyklou parlamentní zdvořilostí příliš nepotkává. „Klasika. Podle toho, jaké téma se objeví v médiích, bude reagovat. Něco jako brojleři, kterým když se rožne, začnou žrát, a když se zhasne, lehnou a spí,“ vysmál se šéf lidoveckých poslanců Babišovi. Předsedovi vlády tak přisoudil roli politika, jehož aktivitu podle něj neurčuje soustavná práce na řešení dlouhodobých problémů, nýbrž okamžik, kdy se konkrétní událost dostane do veřejné pozornosti. V Jurečkově podání stačí zpráva o vysychající přehradě, aby se rozsvítilo a premiér svolal koalici.
Bývalý ministr práce navíc upozornil, že Babišovo oznámení neobsahovalo konkrétní cíle ani jednotlivé kroky, které chce kabinet přijmout. Premiér sice slíbil jednání s odborníky a rozhodnutí o dalších opatřeních, ale žádné nové opatření ve středečním vyjádření nejmenoval. Jurečka si proto položil otázku, zda se podobný postup nestane pravidelným způsobem premiérovy reakce na sucho. „Stane se pravidlem, že koalice proti suchu pod vedením Andreje Babiše bude zasedat ‚pravidelně‘ vždy, když se v médiích objeví zpráva o tom, že je nějaká přehrada na suchu,“ dodal. Připomněl tím také skutečnost, že koalice byla obnovena již v srpnu, kdy Českou republiku zasáhla vlna vysokých teplot a mimořádně nízkých průtoků ve vodních tocích.
Husinec přišel téměř o všechnu zásobní vodu
Vodní nádrž na Prachaticku se dostala do stavu, kdy již nemůže nadále pomáhat řece Blanici vypouštěním vody ze svých zásob tak jako dosud. Ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun v úterý oznámil, že nádrž začne kvůli extrémnímu suchu vypouštět pouze tolik vody, kolik do ní přitéká. Přestane tedy ze svých zásob nadlepšovat průtok v řece. V zásobním prostoru přehrady zůstává pouze 1,3 procenta běžného objemu a hladina se proti normálnímu stavu propadla o sedm metrů. Jde o mimořádně závažné omezení vodohospodářské funkce nádrže, která již nemá k dispozici zásobu umožňující dosavadní podporu průtoku.
Rozdíl mezi běžným fungováním přehrady a jejím současným stavem ukazuje závažnost situace. Nádrž za obvyklých podmínek umožňuje hospodařit se zadrženou vodou a v případě nízkých průtoků její část uvolňovat do toku pod hrází. Husinec však dospěl do stavu, kdy další takové vypouštění ze zásob není možné, a provoz se proto musí přizpůsobit dostupnému přítoku. Údaj o 1,3 procenta se vztahuje k zásobnímu prostoru, nikoli k celkovému objemu všech částí nádrže, přesto vypovídá o téměř úplném vyčerpání vody určené k hospodaření. Sedmimetrový pokles hladiny dokresluje rozsah změny, na kterou museli vodohospodáři reagovat omezením odtoku.
Jihočeský kraj současně vyhlásil stav sucha pro celé své území. Tento krok umožňuje mimo jiné snazší manipulaci s odtokem z vodních nádrží a vytváří podmínky pro mimořádná vodohospodářská opatření. Nejde tedy jen o jednu přehradu, jejíž fotografie nebo aktuální stav přitáhly pozornost médií, ale o širší problém regionu, který musí reagovat na nedostatek vody ve vodních tocích a zásobních prostorech. Husinec se však stal konkrétním a výrazným příkladem situace, kterou se Babišova vláda zavázala řešit již při srpnovém obnovení Národní koalice pro boj se suchem.
Jurečkova kritika se opírá o načasování premiérova oznámení. V úterý se veřejnost dozvěděla o kritickém stavu Husince a ve středu Babiš ohlásil další jednání koalice. Taková časová návaznost sama o sobě nedokazuje, že premiér rozhodoval výhradně podle mediální pozornosti, jak mu Jurečka vytýká, ale poskytla opozičnímu politikovi příležitost připomenout, že sucho není problémem vzniklým až s poslední zprávou o konkrétní vodní nádrži. Koalice totiž dostala úkol věnovat se nedostatku vody již v srpnu a na podzim se k tématu vrací za situace, kdy jedna z českých přehrad téměř vyčerpala svůj zásobní prostor.
Koalice byla obnovena již v srpnu
Národní koalice pro boj se suchem není novým orgánem, který by vznikl v reakci na kritický stav Husince. Babišova vláda ji obnovila již v srpnu po období horkého a suchého počasí, kdy v některých českých vodních tocích klesaly průtoky až k historickým minimům. V jejím čele stojí přímo premiér a mezi členy patří ministři životního prostředí a zemědělství, zástupci klimatologů a vodohospodářů. Kabinet tak má k dispozici platformu, v níž se setkávají politici odpovědní za příslušné resorty s odborníky, kteří mohou posuzovat stav vodních zdrojů, dopady sucha a možnosti dalších zásahů.
Již při srpnovém obnovení koalice zástupci opozice požadovali, aby vláda přistoupila k systémovým opatřením a vycházela z existujících plánů adaptace na změnu klimatu. Kritika se tedy netýkala pouze rychlosti svolání jednotlivých schůzí, ale také obsahu vládní politiky a její návaznosti na dlouhodobé dokumenty. Sucho představuje problém, jehož řešení se neomezuje na jednorázovou úpravu vypouštění vody z přehrady nebo svolání odborného jednání. Rozhodující je také příprava opatření v krajině, hospodaření s vodními zdroji a stanovení priorit pro oblasti, které jsou nedostatkem vody ohrožené nejvíce. Právě k takovým úkolům měla obnovená koalice přispět.
Babiš po srpnovém jednání oznámil jako jeden z prvních úkolů vytvoření mapy přibližně 500 až 1000 problémových míst, odkud voda mizí nejrychleji. Na jejím sestavení měla spolupracovat ministerstva s Českým hydrometeorologickým ústavem. Smyslem bylo identifikovat lokality, v nichž je potřeba přednostně hledat řešení, a poskytnout vládě podklad pro další rozhodování. Zástupci kabinetu také ještě před srpnovým jednáním uvedli, že vláda chce na boj proti suchu vyčlenit čtyři miliardy korun. Oznámení tedy obsahovala jak finanční rámec, tak konkrétní analytický úkol. Z dostupných vyjádření ale není zřejmé, v jaké fázi se příprava mapy nyní nachází ani jaká část zamýšlených prostředků již byla spojena s jednotlivými opatřeními.
Právě na tento rozdíl mezi veřejným oznámením a konkrétním výsledkem Jurečka svou kritiku zaměřil. Premiér v srpnu mluvil o mapování stovek nejohroženějších míst a o miliardách určených na boj proti suchu, zatímco v říjnu oznámil další setkání odborníků a projednání opatření, která již vláda realizuje. Ve středečním sdělení však nepopsal stav srpnového úkolu ani neuvedl, zda a jak se dosavadní práce koalice promítla do konkrétních zásahů. Opozice proto může požadovat především vyúčtování dosavadních kroků namísto dalšího obecného příslibu, že kabinet po jednání rozhodne, co bude dělat.
Premiér slíbil další kroky bez jejich upřesnění
Babiš své rozhodnutí oznámil ve středu na sociální síti a odůvodnil jej pokračujícím nedostatkem vody. „Extrémní sucho bohužel pokračuje, a proto jsem na 12. října svolal další jednání Národní koalice pro boj se suchem,“ napsal předseda vlády. Následně popsal také zamýšlený obsah setkání. „S experty projednáme všechna opatření, která již realizujeme, a rozhodneme o dalších krocích, které pomohou zmírnit dopady této situace,“ dodal Babiš. Konkrétní seznam nových opatření, jejich předpokládané náklady, odpovědnost jednotlivých ministerstev ani termíny realizace ovšem v tomto oznámení neuvedl. Premiér tak veřejnosti sdělil, kdy se odborníci a členové kabinetu sejdou, nikoli jaká nová rozhodnutí vláda připravuje.
Problém přitom spočívá také v tom, že Národní koalice pro boj se suchem již jednou dostala prostor k identifikaci naléhavých úkolů. Srpnové jednání přineslo zadání mapy problémových lokalit, nynější setkání má podle Babišova oznámení posoudit dosavadní opatření a rozhodnout o dalších. Vláda tedy může navázat na práci, kterou v létě zahájila, ale bez zveřejnění konkrétních výsledků zůstává obtížné hodnotit, co se podařilo připravit a jaká opatření čekají na realizaci. Husinec se mezitím dostal do stavu, kdy jeho zásobní prostor obsahuje jen 1,3 procenta běžného objemu a vodohospodáři musejí přestat nadlepšovat průtok Blanice. Tato situace nevznikla jediným rozhodnutím vlády a nelze ji odstranit jednou schůzí, přesto představuje konkrétní důvod k otázkám, jak kabinet s dlouhodobým problémem nakládá.
Jurečka v této souvislosti neútočil na samotnou potřebu jednání odborníků, ale na způsob, jakým premiér o vládní aktivitě informuje. Bývalý ministr práce mu vytkl, že po mediálně výrazné zprávě následuje politická reakce, aniž by veřejnost současně dostala přehled konkrétních řešení. Přirovnání k brojlerům bylo záměrně posměšné a mělo zdůraznit právě střídání aktivity a nečinnosti podle vnějšího podnětu. Takové hodnocení je Jurečkovou politickou kritikou, nikoli doloženým popisem premiérova rozhodovacího procesu. Časová posloupnost zveřejněných událostí je však zřejmá: v úterý zazněly informace o Husinci, ve středu Babiš oznámil svolání koalice na následující pondělí.
Husinec zůstává bez zásob a vláda má další schůzi
Národní koalice pro boj se suchem má podle svého složení možnost spojit rozhodování vlády s odbornými poznatky klimatologů a vodohospodářů. Ministři životního prostředí a zemědělství mohou navazovat na úkoly zadané v srpnu, Český hydrometeorologický ústav se měl podílet na mapování nejohroženějších míst a vláda již dříve oznámila záměr vyčlenit na boj proti suchu čtyři miliardy korun. Zda pondělní jednání přinese nové konkrétní závazky nebo především další vyhodnocení dosavadních kroků, bude záležet na rozhodnutích kabinetu. Samotný příslib další schůze ještě neříká, kolik z plánovaných opatření je připraveno, jaké projekty mají přednost a kdy se mohou projevit jejich výsledky.
Jurečka reakci spojil s aktuálním mediálním zájmem o vysychající přehradu a položil otázku, zda vláda hodlá koalici svolávat pokaždé, když se objeví další podobná zpráva. Jeho přirovnání k brojlerům se tak stalo součástí sporu o to, zda Babišova vláda řeší sucho podle dlouhodobého plánu, nebo zda veřejnost vidí především reakce na jednotlivé mimořádné události. Dosavadní oznámení kabinetu přitom zahrnují srpnové obnovení koalice, plán mapování 500 až 1000 problémových lokalit a záměr vyčlenit čtyři miliardy korun. Jurečkova výtka směřuje k tomu, že středeční vyjádření premiéra nic konkrétního o výsledcích těchto kroků nepřidalo.
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