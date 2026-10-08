Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jurečka přirovnal Babiše k brojlerům z velkochovu: Premiéra probudí až rozsvícené mediální reflektory

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Premiér Andrej Babiš (ANO) svolal na pondělí jednání Národní koalice pro boj se suchem…
Premiér Andrej Babiš přichází do jednacího sálu, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Premiér Andrej Babiš přichází do jednacího sálu, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:52

Reklama
Další články z Inregion.cz
Macinka označil pravidla ČT za stupidní a kvůli superdebatě odstřihl televizi od celého ministerstva
Macinka označil pravidla ČT za stupidní a kvůli superdebatě odstřihl televizi od celého ministerstva
Roun je hrdý soudruh a lidovci šmejdi. Grolichovi po komunistické lekci dějin došla trpělivost
Roun je hrdý soudruh a lidovci šmejdi. Grolichovi po komunistické lekci dějin došla trpělivost

Roman Roun se rozhodl připomenout, že český komunismus zestárl, leč sebevědomí ani pokora mu…

Havlíček našel ideový kompas. Lidovci ne, SPD ano. Bývalý ekonom by snad kvůli Babišovi objal i Marxe
Havlíček našel ideový kompas. Lidovci ne, SPD ano. Bývalý ekonom by snad kvůli Babišovi objal i Marxe

Karel Havlíček kdysi působil jako ekonom, podnikatel a muž, od něhož by se dalo…

Černochová rozcupovala Babišovo „nicnedělání“ i Okamurovu jadernou paniku kolem F-35
Černochová rozcupovala Babišovo „nicnedělání“ i Okamurovu jadernou paniku kolem F-35

Jana Černochová si vzala na mušku premiéra Andreje Babiše i předsedu Poslanecké sněmovny Tomia…

Babiš čeká pochvalu, Klempíř bojuje s humbukem. Vládní tiskovka se změnila v přehlídku ukřivděnosti
Babiš čeká pochvalu, Klempíř bojuje s humbukem. Vládní tiskovka se změnila v přehlídku ukřivděnosti

Andrej Babiš by od novinářů uvítal více pochvaly, Otok Klempíř by zase ocenil méně…

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.