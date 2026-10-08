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Přípravy na Havelské trhy vrcholí, nabídnou podzimní dekorace i španělské dobroty

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Na náměstí Republiky v Plzni se vrací Havelské trhy. Potrvají od pátku 9. října až do příštího čtvrtka. Trhovci už vybalují své zboží, mezi kterým nebudou chybět podzimní dekorace ani klasické výrobky. Mezi desítkami stánků bude také co ochutnávat, a to od trdelníků až po španělské churros.
Přípravy na Havelské trhy vrcholí, nabídnou podzimní dekorace i španělské dobroty

Přípravy na Havelské trhy vrcholí, nabídnou podzimní dekorace i španělské dobroty

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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