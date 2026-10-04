Kolik si vydělá kuchař na rakouské lyžařské chatě za 1 sezónu? Po přepočtu na koruny budete koukat

Na západě Rakouska už teď shánějí kuchaře, který by celou zimu vařil hladovým lyžařům na horské chatě. Nejvíc na nabídce láká částka, kterou si kuchař z hor na jaře odveze domů. Kolik to dělá v korunách a co za ty peníze musí člověk odvést?
Chata v Damüls hledá kuchaře na celou zimu
Jednu z aktuálních nabídek zveřejnila česká zprostředkovatelská agentura SunAgency. Horská chata v obci Damüls ve Vorarlbersku v ní hledá kuchaře nebo kuchařku na celou zimní sezónu s nástupem v prosinci. Za měsíc slibuje 1 800 až 2 200 eur čistého a zaměstnanec k tomu dostane pokoj i jídlo zdarma. Kde přesně v tomto rozpětí mzda skončí, záleží na kvalifikaci a zkušenostech uchazeče.
Horská chata v Damüls ve Vorarlbersku hledá kuchaře na celou zimní sezónu s nástupem v prosinci. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Chata v Damüls přitom na stránce agentury není jediná, kuchaře na zimu tam shánějí třeba i hotely v Lechu am Arlberg nebo v korutanském Bad Kleinkirchheimu.
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Plošnou minimální mzdu danou zákonem Rakousko nemá. Spodní hranici výdělku si pro každé odvětví vyjednávají odbory se zaměstnavateli v takzvané kolektivní smlouvě a zaměstnavatel musí příslušnou kolektivní smlouvu uvést v pracovní smlouvě nebo v písemném shrnutí pracovních podmínek.
Vyučený kuchař má v pohostinské kolektivní smlouvě vlastní mzdovou skupinu. Podle tabulek rakouské Hospodářské komory mu od 1. října 2026 musí zaměstnavatel v Tyrolsku i ve Vorarlbersku zaplatit za běžných 40 hodin týdně nejméně 2 232 eur hrubého měsíčně. Jde o nejnižší stupeň tarifu, který s přibývajícími odpracovanými roky roste. Český výuční list ale Rakousko automaticky neuznává, a jestli s ním kuchař dostane tarif vyučeného, je dobré si se zaměstnavatelem ujasnit předem.
Čtyři měsíce u plotny v korunách
Podle kurzu ČNB z 29. září 2026, kdy euro stálo 24,415 Kč, dělá tarifní mzda zhruba 54 500 Kč hrubého měsíčně. Nabídka z chaty v Damüls po přepočtu znamená asi 43 900 až 53 700 Kč čistého každý měsíc.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani cukr. Červená řepa ve sklenici vydrží do jara, když do nálevu přidáte 1 věc ze spíže Za čtyřměsíční zimní sezónu si kuchař z horské chaty odveze částku v řádu statisíců korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zimní sezóna v rakouských Alpách se rozjíždí v prosinci a končí na jaře. Když počítáme se čtyřmi měsíci práce, samotné výplaty přinesou kuchaři z chaty 7 200 až 8 800 eur čistého, v přepočtu přibližně 175 800 až 214 900 Kč.
K rakouské mzdě ale patří ještě příspěvek na dovolenou a vánoční příspěvek, tedy 13. a 14. plat, které nařizuje kolektivní smlouva. Za zimu z nich sezónnímu kuchaři připadne díl úměrný odpracovaným měsícům, o který ale přijde, pokud odejde předčasně bez vážného důvodu nebo ho zaměstnavatel oprávněně propustí. U čtyřměsíční sezóny to podle tarifu dělá zhruba dvě třetiny další měsíční mzdy, takže i kuchař placený přesně podle tabulky si za zimu vydělá přes 250 000 Kč hrubého.
Z hrubé mzdy se v Rakousku ještě strhává sociální pojištění a daň, takže tarif nejde s čistou nabídkou chaty porovnávat přímo. Oba výdělky vedle sebe ukazuje tabulka:
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Údaj Nabídka chaty v Damüls (čistá mzda) Tarif pro vyučeného kuchaře (nejnižší stupeň, hrubá mzda před odvody a daní) Měsíčně v eurech 1 800 až 2 200 eur čistého 2 232 eur hrubého Měsíčně v korunách asi 43 900 až 53 700 Kč čistého zhruba 54 500 Kč hrubého Za čtyřměsíční sezónu 7 200 až 8 800 eur čistého, přibližně 175 800 až 214 900 Kč (samotné výplaty) přes 250 000 Kč hrubého (včetně poměrné části 13. a 14. platu) Proč se z výplaty dá tolik ušetřit
Kuchař na chatě v Damüls dostává pokoj i jídlo zdarma, takže z výplaty nemusí platit nájem ani nákupy v obchodě. Bydlení bez poplatku ale nenabízí každý podnik. Například čtyřhvězdičkový hotel v Hirscheggu, který přes stejnou agenturu shání lidi do kuchyně, si za místo ve dvoulůžkovém pokoji účtuje měsíční poplatek, a na podmínky bydlení se proto vyplatí zeptat už při pohovoru.
Podobnou logiku znají i české hory. Provozovatel několika českých horských hotelů upozorňuje, že tamní podniky ke mzdě často přidávají bydlení a jídlo, takže kuchaři na horách může zůstat víc peněz než kolegům ve městech. Rakouský tarif v eurech přitom výrazně převyšuje běžnou nástupní mzdu kuchaře v Česku.
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Vysoký výdělek má svou cenu. Chata v Damüls počítá se šesti pracovními dny a 48 hodinami týdně, směny trvají od rána do pozdního odpoledne. Tarif z kolektivní smlouvy přitom počítá s průměrně 40 hodinami týdně a čas nad tento průměr se proplácí jako přesčas.
Kuchař se tam musí domluvit aspoň základní němčinou a po dobu práce je v Rakousku sociálně i zdravotně pojištěný. Kdo chce mít po zimě klid, měl by si ve smlouvě ohlídat:
jestli je mzda uvedená v čisté, nebo hrubé částce, do které mzdové skupiny kolektivní smlouvy ho zaměstnavatel zařadil, rozpis pracovních dnů a proplácení přesčasů, podmínky bydlení a stravy. Přečtěte si také: Řezník radí Čechům: udělejte s vepřovým před pečením tuhle 1 věc a nikdy nebude tuhé
Zdroje: https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-gastronomie-hotellerie-tirol-2026, https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-gastronomie-hotellerie-vorarlberg-2026, https://www.sunagency.cz/volne-pozice-rakousko-kuchar/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=29.09.2026, https://arws.cz/novinky-v-arrows/rakouska-pracovni-smlouva-vs-ceska, https://www.ams.at/content/dam/download/arbeitsmarktdaten/%C3%B6sterreich/berichte-auswertungen/001_spezialthema_1125.pdf, https://www.svethoreca.cz/2026/05/13/kuchari-miri-za-lepsimi-podminkami-do-horskych-resortu/, https://www.jobs.at/blog/saisonarbeit-in-der-gastronomie-was-du-wissen-musst