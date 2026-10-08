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Na české železnici letos zemřelo za devět měsíců 130 lidí

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Za prvních devět měsíců letošního roku přišlo na české železnici o život 130 lidí, zatímco loni za stejné období jich bylo 163. Drtivá většina…
vlaky-vlak-zeleznice.srazka-vlakem-koleje

vlaky-vlak-zeleznice.srazka-vlakem-koleje

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:24

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