Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v obýváku spotřebuje za rok víc než lednička. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celý rok

Lednička běží bez přestávky ve dne v noci, a tak si skoro každý myslí, že je největším žroutem elektřiny v domácnosti. V obýváku ale stojí spotřebič, který ji za rok klidně předežene. A většina lidí ho nikdy nevytáhne ze zásuvky.
Největší žrout v obýváku není lednička
Řeč je o televizi. Zní to překvapivě, protože lednice chladí čtyřiadvacet hodin denně, kdežto televize běží jen pár hodin. Nezáleží ale ani tak na tom, jak dlouho je spotřebič zapnutý. Rozhoduje, kolik proudu si za tu dobu stáhne.
Moderní úsporná lednice spotřebuje za rok zhruba 100 až 200 kilowatthodin, podle energetické třídy. Úsporný model třídy A vystačí s nějakými 108 kWh ročně, méně úsporná lednice třídy D si řekne přes 200 kWh. Televize s velkou obrazovkou tahle čísla překoná docela snadno.
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Čím větší úhlopříčka, tím vyšší příkon. Televize s úhlopříčkou 65 až 85 palců si při čtyřech hodinách sledování denně vezme zhruba 160 až 460 kilowatthodin za rok. A když obrazovka svítí od rána do večera, klidně deset hodin denně, vyšplhá se roční spotřeba až k 700 kilowatthodinám. To je proti úsporné lednici bezmála pětinásobek.
Spotřebu navíc zbytečně nafukuje tovární nastavení. Jas vytočený na maximum a přednastavené režimy typu „Dynamický“ nebo „Vivid“ ženou spotřebu nahoru klidně o třetinu až polovinu, aniž by to v běžně osvětleném pokoji bylo na obraze poznat.
Orientační roční spotřebu obou spotřebičů shrnuje následující tabulka:
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Spotřebič Orientační roční spotřeba Úsporná lednice (třída A) zhruba 108 kWh Méně úsporná lednice (třída D) přes 200 kWh Televize 65 až 85 palců (4 hodiny denně) 160 až 460 kWh Televize při 10 hodinách denně až 700 kWh Vypnutá televize pořád saje proud
Tady přichází ta část, kterou slibuje nadpis. Když televizi „vypnete“ ovladačem, ve skutečnosti ji jen uspíte. Svítí kontrolka, přístroj čeká na povel z dálkového ovladače a potichu odebírá elektřinu dál. A protože ji ze zásuvky skoro nikdo nevytahuje, běží takhle celý rok.
U moderní televize je tenhle klidový odběr nepatrný, někde kolem jednoho wattu. Deset let starý přístroj si ale ve stejném stavu klidně bere několikanásobek. Sám o sobě pořád drobnost. Jenže televize v obýváku nikdy nevisí sama.
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Kolem televize se krčí celá sestava: set-top box, soundbar, herní konzole, router. Všechno zapojené, všechno v pohotovosti. Největším tichým žroutem bývá set-top box. I ve „vypnutém“ stavu si bere pět až patnáct wattů a nikdo ho nevytahuje, takže jede celý rok bez přestávky. Vynásobte si ten příkon hodinami v roce a vyjde vám zhruba 45 až 130 kilowatthodin, které krabičkou protečou úplně zbytečně.
Set-top box a další přístroje u televize zůstávají v zásuvce celý rok a potichu odebírají proud. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Řada novějších boxů má přitom v menu položku „deep sleep“, po jejímž zapnutí klesne klidový odběr pod watt. Standardně ji ale krabička zapnutou nemá, protože s vypnutým úsporným režimem naskočí po stisku ovladače o chlup svižněji. Sečtěte si teď klidový odběr všech přístrojů v domácnosti dohromady a snadno se dostanete na 150 až 400 kilowatthodin za rok. To je zhruba tolik, kolik spotřebuje vaše lednice v kuchyni, jen za to nedostanete vůbec nic.
Jak sestavu u televize zkrotit
Dobrá zpráva je, že účet srazíte během pár minut a bez ztráty pohodlí:
Přečtěte si také: Ani žárovky, ani rychlovarná konvice. Nejvíc proudu v domácnosti spotřebuje 1 spotřebič, na který nikdo nemyslí Stáhněte jas z továrního maxima zhruba na polovinu. V běžně osvětleném pokoji to na obraze nepoznáte a panel přitom odebírá citelně míň. Přehoďte obraz z „Dynamického“ režimu na „Film“, který počítá s reálným pokojem, a pokud má televize čidlo okolního světla, nechte jas dolaďovat samo. Nejlevnější pomocník stojí 200 až 400 korun: prodlužovací lišta s vlastním vypínačem. Všechno kolem televize do ní zapojíte a večer celou sestavu odstřihnete od sítě jediným cvaknutím. Za rok se tím dají ušetřit desítky až přes sto kilowatthodin. U set-top boxu a herní konzole se vyplatí ještě v nastavení ručně zapnout úsporný režim.
Od roku 2013 platí v Evropě limit, který novým přístrojům drží pohotovostní odběr pod hranicí jednoho wattu. Největší potíž tak dělají kousky vyrobené před rokem 2010. U nich se klidová spotřeba vyšplhá klidně na 5 až 10 wattů, a právě ony ukrojí z ročního účtu největší díl.
Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba-v-standby-rezimu/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.ireceptar.cz/hobby/set-top-boxy-spotreba-energie/, https://www.finance.cz/clanky/402354-elektrinu-krade-potichu-i-potme-jeste-neznate-stand-by-rezim/, https://www.mesec.cz/clanky/maly-velky-zrout-energie-stand-by/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/televize/
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