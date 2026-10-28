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Oslava dnešního výročí republiky. Nad Jihlavou a Polnou proletí letoun Spitfire

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S velkým zájmem se setkala výzva Letiště a leteckého muzea Točná, které na dnešek naplánovalo přelet letounů Hurricane a Spitfire. Ve výzvě, do níž se zapojilo přes 400 sledujících, se ptalo lidí, která místa by letouny neměly minout. Podle naplánované trasy se proletí třeba i nad krajskou Jihlavou.
Oslava dnešního výročí republiky. Nad Jihlavou a Polnou proletí letoun Spitfire

Oslava dnešního výročí republiky. Nad Jihlavou a Polnou proletí letoun Spitfire

Zdroj: Matyáš Köhler
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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