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OpenAI nedává uživatelům na výběr. Dva hlasové režimy ChatGPT v prosinci skončí

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OpenAI oznámilo konec dvou hlasových režimů ChatGPT. Od 11. prosince 2026 zmizí Advanced a Standard, které nahradí GPT-Live. Firma argumentuje prudkým růstem používání hlasového asistenta, některé funkce ale nový model stále nezvládá.
OpenAI nedává uživatelům na výběr. Dva hlasové režimy ChatGPT v prosinci skončí

OpenAI nedává uživatelům na výběr. Dva hlasové režimy ChatGPT v prosinci skončí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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