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SuperStar Sabina Křováková překvapila Soukupa i Xindla X! Místo nového alba vydala hororovou knihu

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Zpěvačka Sabina Křováková představila v pražském Vnitroblocku svou první knihu Inkoust barvy hrůzy. Sbírku mysteriózních povídek jí pokřtili Xindl X a Ondřej Soukup, a kamarád Jindřich Horák, které překvapila svou fantazií i vypravěčským talentem. Setkání doprovodila vlastními písněmi za doprovodu kytaristy. Vedle radosti z vydání knihy ale promluvila také o komplikacích spojených s jejími autorskými právy.
Sabina Křováková

Sabina Křováková

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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