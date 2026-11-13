SuperStar Sabina Křováková překvapila Soukupa i Xindla X! Místo nového alba vydala hororovou knihu

Sabinu Křovákovou veřejnost zná především jako zpěvačku a vítězku Česko Slovenské SuperStar. Knihou Inkoust barvy hrůzy nyní představuje další stránku své tvorby. Sbírku mysteriózních povídek autorky Sabiny Křovákové pokřtili Xindl X a Ondřej Soukup Křtem provázel Sabinin kamarád a sponzor knihy Jindřich Horák z Garage 22, za podpory Jindry Horáka z Těchonína. Ondřej Soukup při křtu zavzpomínal na první setkání se Sabinou v pěvecké soutěži SuperStar. Herečka a modelka Natálie Stejskalová si nenechala ujít křest knihy své kamarádky Sabiny Křovákové Sabina Křováková během setkání zůstala věrná také hudbě a publiku zahrála své písně v doprovodu kytaristy. Sabina Křováková v roce 2013 zvítězila v soutěži Česko Slovenská Superstar. (2013) Hudebním patronem zpěvačky v soutěži byl Ondřej Soukup (2013)
Zpěvačka Sabina Křováková představila v pražském Vnitroblocku svou první knihu Inkoust barvy hrůzy. Sbírku mysteriózních povídek jí pokřtili Xindl X a Ondřej Soukup, a kamarád Jindřich Horák, které překvapila svou fantazií i vypravěčským talentem. Setkání doprovodila vlastními písněmi za doprovodu kytaristy. Vedle radosti z vydání knihy ale promluvila také o komplikacích spojených s jejími autorskými právy.
Ondřej Soukup při křtu zavzpomínal na první setkání se Sabinou v pěvecké soutěži SuperStar. Už tehdy ho překvapil rozdíl mezi jejím nenápadným vystupováním a silou jejího hlasu. Podobný zážitek mu podle jeho slov přineslo i čtení jejích povídek.
„Pamatuji si, jak Sabina přišla do SuperStar a takovým slabým hláskem se potichu zeptala: ‚Můžu vám tady něco zazpívat?‘ A pak začala zpívat neuvěřitelným hlasem, plným energie a síly, a my jsme z toho byli ohromeni. Na konci zase řekla tím jemným, tichým hláskem: ‚Děkuji.‘ Když se mi po letech ozvala, že napsala knížku, a poslala mi pět povídek na ukázku, byl jsem ohromen podruhé. Kde se v této krásné, éterické mladé ženě bere tak bohatá fantazie a slovník pro napsání tak neuvěřitelných příběhů? Musel jsem před ní podruhé smeknout klobouk,“ řekl Ondřej Soukup. Druhým kmotrem knihy se stal zpěvák a písničkář Xindl X. Také jeho Sabinin vstup do literárního světa překvapil.
„Člověk by čekal, že zpěvačka vydá nové album nebo singl, ale Sabina opravdu překvapuje. A musím říct, že její hororové povídky jsou velmi čtivé a překvapující. Jsem rád, že mě pozvala jako kmotra své první knihy, a přeji jí, ať se kniha líbí i jejím čtenářům,“ uvedl Xindl X.
„Knihu jsem psala během covidu a je pro mě obrovská radost, že dnes držím Inkoust barvy hrůzy v ruce a můžu ho pokřtít. O to víc si vážím toho, že mi u toho stáli po boku Ondřej Soukup a Xindl X. Do povídek jsem vložila spoustu fantazie i kus sebe a moc si přeji, aby si našly své čtenáře. Radost ale bohužel provázejí i komplikace. Se svým právníkem teď řeším situaci, kterou vnímám jako porušení svých autorských práv třetí stranou. Trochu paradoxně tak ve chvíli, kdy svou první knihu slavím, o ni zároveň musím bojovat. Věřím, že se všechno podaří vyřešit a získám ji zpět do svých rukou,“ svěřila se Sabina Křováková.
Křtem provázel Sabinin kamarád a sponzor knihy Jindřich Horák z Garage 22, za podpory Jindry Horáka z Těchonína. Autorka během setkání zůstala věrná také hudbě a publiku zahrála své písně v doprovodu kytaristy. Zdroj: PR Soup