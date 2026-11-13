Jolana Blažková přestala být manželkou Filipa Blažka na sítích. Jejich přátelé tvrdí, že spolu nežijí už měsíce

Když Filip Blažek tančil ve StarDance, odcházel se svou ženou Jolanou ruku v ruce. VIPŽivot zaznamenal, že nejen to. Líbal ji před kamerami, Jolana přivedla dceru, aby tátu podpořila v soutěži a prostě působili jako dokonalá rodina. O necelý rok a půl později vypadá jejich digitální stopa, jako by se navzájem vymazali ze svých životů. Blesk popsal sérii změn na sociálních sítích obou manželů a přidal anonymní svědectví lidí z jejich okolí, podle kterých spolu Blažkovi nežijí „minimálně tři čtvrtě roku“. Ani jeden z manželů na dotazy redakce nereagoval.
Co přesně se na profilech změnilo
Podle Blesku proběhly tři viditelné kroky. Jolana ze svého účtu odstranila zmínku o tom, že je Filipovou manželkou. Manželé se přestali vzájemně sledovat. A z Blažkova profilu zmizela většina společných fotografií, tedy právě ty snímky, které ještě nedávno budovaly obraz fungujícího páru. K tomu přidala Jolana emotivní status. Napsala, že se „má na pikaču“, že jsou důležité zdravé děti a že „řešíme vztahy“.
Žádné přímé oznámení rozchodu, žádné vysvětlení. Spíš veřejný nádech člověka, který prochází něčím těžkým a nechce o tom mluvit přímo. Filip Blažek mlčí úplně. A není to poprvé, už v červnu 2024, když jeho žena čelila kritice kvůli bodyshamingové zprávě adresované Veronice Arichtevě, odbyl celou věc slovy, že to „jde mimo něj“. Veřejně se od rodinných turbulencí distancuje dlouhodobě.
Časová osa, která nedává jednoduchý příběh
Veřejný obraz páru se rozpadal v průběhu let postupně.
- Červen 2024: Jolana posílá Arichtevě zprávu o jejím vzhledu. Aféra exploduje, Jolana se omlouvá, Arichteva omluvu přijímá. Filip to komentuje jednou větou.
- Červenec 2024: Společná dovolená v Nizozemsku. Jolana zveřejňuje fotku, Super.cz ji čte jako popření krize.
- Říjen 2024: Jolana s dcerou přichází podpořit Filipa do prvního přímého přenosu StarDance. Blesk 29. října popisuje, jak se k ní choval pozorně, líbal ji a odcházel s ní ruku v ruce.
- Březen 2025: Filip na Tenerife bez Jolany. Ta svou nepřítomnost vysvětluje pracovními povinnostmi.
- Únor 2026: Blesk popisuje změny na profilech a cituje anonymní okolí.
Mezi říjnovým polibkem ve StarDance a únorovým vymazáním fotek leží šestnáct měsíců. Někde v tom rozpětí se podle všeho odehrál zlom, který pár veřejně nepojmenoval. Web Expres ale přinesl spekulaci o možné nevěře Jolany s moderátorem Petrem Bürgerem z Radia Prostor. Ten to však rázně odmítl. „Paní Blažkovou znám, je to sousedka. Pár rozhodně ale netvoříme,“ řekl Expresu.
Filip Blažek a Jolana spolu žili přes čtvrt století. Seznámili se kolem roku 2001, svatbu měli až 2. června 2019 na zámku Jánský Vrch, po osmnácti letech vztahu. Mají dvě dcery: jednaadvacetiletou Johanu a jedenáctiletou Filippu. Blažek má také dospělého syna Luciána z předchozího vztahu s herečkou Lucií Benešovou. Lucián je už ženatý a v roce 2024 se mu narodila dcera Inés, takže Blažek je i dědečkem. Pokud se manželství rozpadá, nejvíc praktických dopadů míří k nejmladší Filippě, které je teprve jedenáct. Dvacet šest let společného života, dvě dcery a šest let manželství. A digitální stopa, která vypadá jako tichý rozchod.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová