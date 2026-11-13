První vrtulník se sotva odlepil od země. Nejtěžší nebylo vzlétnout, ale nespadnout

Na dobové fotografii není snadné poznat, kde vlastně končí stroj a začíná konstrukce, která ho drží pohromadě. Dvě veliké vodorovné vrtule, otevřený rám, motor, řemeny a místo pro odvážlivce, který se rozhodne nastoupit. Nejsou tu žádné prosklené dveře, přístrojová deska ani pohodlná sedačka. Přesto právě takto vypadal jeden z nejodvážnějších pokusů o let v prvním desetiletí dvacátého století.
Dne 13. listopadu 1907 francouzský mechanik a konstruktér Paul Cornu zkoušel v Lisieux zařízení, kterému dnes bez zaváhání říkáme předchůdce vrtulníku. Podle tradičního líčení se jeho stroj s člověkem na palubě na krátký okamžik odlepil od země. Údajný let ovšem trval jen několik sekund a stroj se pohyboval ve velmi malé výšce. Právě tady je první háček celého příběhu: vznést se a skutečně létat jsou dvě zásadně odlišné věci.
Létat bez rozběhu
Na začátku dvacátého století se letectví vyvíjelo překotně. Bratři Wrightové už prokázali, že řízený let stroje těžšího než vzduch je možný. Letadlo však potřebovalo pohyb vpřed, aby se nad křídlem vytvořil potřebný vztlak. Vrtulník sliboval něco jiného: stroj by se mohl zvednout přímo ze země, zastavit ve vzduchu, znovu se pohnout a přistát na velmi malém prostoru.
Vypadá to jako praktická výhoda, ale z konstrukčního hlediska jde o tvrdý oříšek. Rotor musí vytvářet dostatečný vztlak, motor musí mít potřebný výkon a celé zařízení musí být možné stabilizovat. Pokud se jedna strana nadzvedne víc než druhá, stroj se může převrátit. Pokud se objeví nežádoucí otáčení, pilot je musí vyrovnat. Zatímco u letadla pomáhá dopředná rychlost a proudění kolem křídel a ocasních ploch, vrtulník potřebuje účinné řízení i tehdy, když stojí téměř na místě.
Cornu zvolil konstrukci se dvěma velkými protiběžnými rotory. To nebyl pouhý estetický nápad. Rotor totiž při otáčení vytváří reakční moment, který má tendenci roztočit trup opačným směrem. Dvě vrtule otáčející se proti sobě mohou část tohoto problému vyrovnávat. Jenže ani tím ještě nevznikne snadno ovladatelný vrtulník. Stroj musí zvládat naklánění, pohyb dopředu i do stran a zároveň udržovat výšku.
Historický let, nebo jen nadskok?
Cornuův pokus bývá v přehledech dějin letectví označován za první volný vzlet pilotovaného vrtulníku. Je však fér přiznat, že tehdejší pokusy se nedaly dokumentovat dnešními metodami. Dochované popisy neumožňují zrekonstruovat každou sekundu a některé pozdější výklady vzletu připisují větší význam, než jaký mu odpovídá z hlediska řízení stroje.
Dokonce i přehled Guinnessových rekordů, který Cornuovi tradiční prvenství přiznává, upozorňuje, že ve skutečnosti mohlo jít pouze o krátké poskočení nebo několik nadskoků. Konstrukce postrádala účinný systém řízení a vývoj tohoto konkrétního stroje nikam dál nepokročil. To není důvod Cornuův pokus zlehčovat. Je to důvod přesně popsat, čeho dosáhl.
Právě zde totiž leží hranice mezi působivou demonstrací principu a dopravním prostředkem, kterému může člověk svěřit život. Udržet se na několik sekund ve vzduchu znamená prokázat, že motor a vrtule dokážou vyvinout dost síly. Bez ovladatelnosti ovšem stroj nemůže bezpečně létat mezi budovami, přistávat v horách ani zachraňovat lidi.
Proč nestačí silnější motor
V raném letectví se konstruktéři často potýkali s nedostatkem výkonu. Zvětšit motor ovšem neznamenalo automaticky vyřešit všechno ostatní. Výkonnější motor byl těžší, vyžadoval palivo a převody a mohl do křehké konstrukce přivádět další vibrace. Důležité proto nebylo jen to, kolik síly zařízení vyrobí, ale kolik z ní dokáže využít k letu a jak přesně ji lze dávkovat.
Pro budoucí vrtulníky byla rozhodující další desetiletí vývoje rotorů, listů, převodovek a systému cyklického a kolektivního řízení. Pilot moderního vrtulníku mění nejen otáčky či výkon, ale také nastavení rotorových listů během jejich oběhu. Tím může ovlivňovat velikost a směr výsledné síly. Způsob, jakým vrtulník dnes visí na jednom místě, je výsledkem souhry několika komplikovaných mechanismů, nikoli jen dvou vrtulí nad motorem.
A právě to činí Cornuovu konstrukci pozoruhodnou. Ukazuje, co všechno ještě chybělo v okamžiku, kdy už lidé dokázali vytvořit dostatečný vztlak. Z dnešního pohledu to byl spíše důkaz možnosti než použitelný stroj. V době, kdy se ovšem letectví teprve učilo rozlišovat odvážné nápady od funkčních konstrukcí, měla taková demonstrace svoji cenu.
Místo v dějinách, které není třeba přikrášlovat
Paul Cornu se nestal konstruktérem vrtulníku, který by zahájil pravidelnou dopravu. Nepostavil stroj schopný dlouhého řízeného letu a jeho vlastní koncept nebyl přímou konstrukční cestou ke všem dnešním vrtulníkům. Přesto jeho jméno zůstalo spojeno s odvahou řešit úkol, který tehdy vypadal téměř nemožně.
Dějiny techniky rády ukazují okamžiky velkého vítězství: první let, první přistání, první překonaný rekord. Méně často připomínají, že některá prvenství byla vlastně velmi krátká a velmi nejistá. Cornuův stroj se možná odlepil jen na okamžik. Zato otázku, kterou položil, konstruktéři řešili ještě desítky let: jak člověka nejen vznést do vzduchu, ale také mu umožnit rozhodnout, kam poletí a jak se bezpečně vrátí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Guinness World Records – First helicopter flight [2]. img ai generated