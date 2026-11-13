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První vrtulník se sotva odlepil od země. Nejtěžší nebylo vzlétnout, ale nespadnout

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Dennívýzva
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Na první pohled připomínal podivné lešení se dvěma obřími vrtulemi. Přesto se s ním francouzský konstruktér Paul Cornu v listopadu 1907 pokusil dokázat, že člověk nemusí pro let potřebovat křídla. Historické snímky ukazují stroj, který ještě nedokázal téměř nic z toho, co dnes považujeme u vrtulníku za samozřejmost.
První vrtulník se sotva odlepil od země. Nejtěžší nebylo vzlétnout, ale nespadnout

První vrtulník se sotva odlepil od země. Nejtěžší nebylo vzlétnout, ale nespadnout

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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