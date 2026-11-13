Ujížděla hlídce, skončilo to nehodou. Policie teď hledá svědky

Ujížděla hlídce, skončilo to nehodou. Policie teď hledá svědkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ujížděla hlídce, skončilo to nehodou. Policie teď hledá svědkyZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 13.11.2026 08:38
Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) rozšiřuje příležitosti pro mladé hudebníky. Mladí vítězové...
Rybáři při tradičním podzimním výlovu Petrova rybníka u Krnova získali přibližně 50 tun ryb, před rokem to...
Karviná pokračuje v distribuci takzvaných IN.F.Obálek, do nichž si lidé zapisují údaje o zdravotním stavu,...
Povodí Odry dokončilo poslední část protipovodňových opatření na Odře v bohumínské městské části Pudlov....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →