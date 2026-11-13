Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ujížděla hlídce, skončilo to nehodou. Policie teď hledá svědky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pronásledování bílé škodovky zaměstnalo policisty v pondělí 7. září večer. Řidička odmítla v Opavě zastavit a vysokou rychlostí ujížděla směrem na Bruntál. Ve Vlaštovičkách ale nezvládla řízení a narazila do sloupu. Policisté teď hledají svědky zběsilé jízdy.
Ujížděla hlídce, skončilo to nehodou. Policie teď hledá svědky

Ujížděla hlídce, skončilo to nehodou. Policie teď hledá svědky

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:38

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Nejlépe se v kraji žije ve Frýdlantu nad Ostravicí. Orlová je v žebříčku poslední
Nejlépe se v kraji žije ve Frýdlantu nad Ostravicí. Orlová je v žebříčku poslední
Halda Ema jako inspirace. Janáčkova filharmonie podporuje mladé umělce
Halda Ema jako inspirace. Janáčkova filharmonie podporuje mladé umělce

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) rozšiřuje příležitosti pro mladé hudebníky. Mladí vítězové...

Z Petrova rybníka vylovili 50 tun ryb. Kapři zamíří do předvánočního prodeje
Z Petrova rybníka vylovili 50 tun ryb. Kapři zamíří do předvánočního prodeje

Rybáři při tradičním podzimním výlovu Petrova rybníka u Krnova získali přibližně 50 tun ryb, před rokem to...

Obálka v lednici může záchranářům ušetřit čas. Karviná ji rozdává zdarma
Obálka v lednici může záchranářům ušetřit čas. Karviná ji rozdává zdarma

Karviná pokračuje v distribuci takzvaných IN.F.Obálek, do nichž si lidé zapisují údaje o zdravotním stavu,...

Bohumín čekal čtvrt století. Nové hráze ho mají ochránit před stoletou vodou
Bohumín čekal čtvrt století. Nové hráze ho mají ochránit před stoletou vodou

Povodí Odry dokončilo poslední část protipovodňových opatření na Odře v bohumínské městské části Pudlov....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.