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O řádný důchod lze požádat čtyři měsíce předem. Lhůta se počítá od data, které si člověk zvolí

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Komu vznikne nárok na řádný starobní důchod a chce si ho nechat přiznat od poloviny března, může o něj požádat už v polovině listopadu. Rozhodující je den, od kterého má důchod pobírat. Nemusí jím být den, kdy dosáhl důchodového věku, ani den, kdy naposledy přijde do práce. Pokud se rozhodne podat žádost později, může za splnění podmínek dostat i zpětný doplatek.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: magnific / Magnific (Freepik)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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