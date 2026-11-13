O řádný důchod lze požádat čtyři měsíce předem. Lhůta se počítá od data, které si člověk zvolí

Člověk může chtít svůj první řádný důchod například od 15. března 2027. Za předpokladu, že mu k tomuto dni vznikne nárok, vychází nejčasnější možnost podání žádosti na 15. listopadu 2026. Tímto listopadovým dnem se otevírá čtyřměsíční období pro podání předem. Jeho začátek však není posledním termínem. Člověk může žádost podat až v prosinci či v únoru a stále v ní uvést stejné březnové datum. Ani skutečnost, že má po polovině března dál pracovat, mu sama o sobě nebrání požádat o řádnou penzi.
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Narozeniny o začátku výplaty samy nerozhodnou
Při posuzování nároku se vedle věku zjišťuje také získaná doba důchodového pojištění. Pro běžnou cestu k řádnému důchodu je při dosažení důchodového věku potřebných 35 let pojištění včetně započitatelných náhradních dob. Další možnost při stejném věku má ten, kdo získal alespoň 30 let pojištění bez náhradních dob. Samotné dosažení věkové hranice tedy ještě neurčuje, zda bude možné důchod ke zvolenému dni přiznat. A kdo už obě podmínky splnil, nemusí přestat pracovat ani žádat hned. Může pokračovat v zaměstnání a požádat později, případně pobírat řádný důchod a dál pracovat.
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Čtyři měsíce předem a pět let zpětně znamenají něco jiného
Čtyřměsíční předstih říká, jak brzy lze žádost sepsat. Jiné pravidlo se uplatní, pokud člověk přijde až poté, kdy podmínky pro řádnou penzi splnil, a požádá o přiznání od dřívějšího data. Úřad v takovém případě může splátky doplatit nejvýše pět let zpět ode dne podání žádosti. Nejde tedy automaticky o pět let peněz navíc. Jestliže nárok vznikl třeba teprve před půlrokem, dřívější splátky člověku nenáležely. A pokud žádá o předčasný starobní důchod, nemůže možnost zpětného přiznání řádné penze využít vůbec. Předčasný důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o něj.
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Když žadatel nemůže žádost sepsat sám
Žádost o důchod lze osobně sepsat na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení. Při podání přes internet si správa sociálního zabezpečení ověří totožnost žadatele. Ten se může přihlásit například bankovní identitou nebo datovou schránkou. Pokud žádost za žadatele sepisuje zmocněnec, má z plné moci vyplývat, zda smí pouze sepsat žádost, nebo může jednat i v dalším průběhu řízení. Zvláštní možnost má rodina člověka, jemuž zdravotní stav nedovoluje žádost sepsat. Jeho příbuzný může tento krok převzít i bez plné moci. Musí však předložit žadatelův souhlas s podáním žádosti a lékařské potvrzení o tom, že mu závažný zdravotní stav brání žádost sepsat osobně.
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Po podání záleží také na tom, zda má správa k dispozici doklady ke všem rozhodným obdobím. Při posouzení mohou přijít na řadu například doklady o dřívějším studiu, vojenské službě nebo zaměstnání v cizině. Pracovník úřadu může potřebovat došetřit i zaměstnání, ke kterému už člověk žádný záznam ve výpisu nevidí. Při přiznání důchodu pak přijde písemné rozhodnutí s částkou a datem, od něhož penze náleží. Jeho přílohou je osobní list důchodového pojištění. Teprve v něm žadatel uvidí, které doby pojištění a výdělky při rozhodování o jeho konkrétní penzi správa započítala.
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