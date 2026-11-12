Ve vesmíru se skrývají miliony galaxií. NASA má plán, jak je konečně odhalit

NASA připravuje vesmírný teleskop, jehož úkolem nebude hledat vzdálené planety ani pořizovat další působivé fotografie mlhovin. Observatoř UVEX se zaměří na události, při kterých hvězdy explodují, neutronové hvězdy se srážejí a vznikají některé z nejtěžších prvků ve vesmíru. Současně má odhalit miliony malých galaxií, které dosavadní přehlídky oblohy nedokázaly zachytit.
Americká vesmírná agentura NASA potvrdila 27. října 2026 pokračování projektu UltraViolet EXplorer (UVEX) do fáze finálního návrhu a výroby. Celkové náklady během životního cyklu mise stanovila na 590 milionů dolarů. Start má proběhnout nejpozději v lednu 2031.
Na rozdíl od Webbova teleskopu, který pracuje především v infračerveném oboru, bude UVEX pozorovat ultrafialové záření. Právě v této části spektra lze zachytit procesy, které v běžném viditelném světle snadno unikají pozornosti astronomů.
Srážky neutronových hvězd odhalí během několika hodin
Jedním z hlavních úkolů UVEX bude sledování následků srážek neutronových hvězd. Tyto mimořádně husté pozůstatky hvězd mají hmotnost srovnatelnou se Sluncem, přesto jejich průměr dosahuje pouhých několika desítek kilometrů.
Když se dvě neutronové hvězdy spojí, vznikají gravitační vlny a může následovat mohutný světelný záblesk označovaný jako kilonova. Při těchto událostech vznikají také těžké prvky včetně zlata a platiny.
Pro astronomy jsou mimořádně důležité první hodiny po srážce. UVEX má podle technických parametrů zvládnout zaměření nově objeveného objektu v průměru za méně než tři hodiny od upozornění. Díky tomu získají vědci údaje o počátečních fázích explozí, které se současnými přístroji často nestihnou podrobně prozkoumat.
Astrofyzička Mansi Kasliwal z Kalifornského technologického institutu Caltech upozorňuje, že Hubbleův teleskop sice ultrafialové záření pozorovat umí, ale nedokáže se dostatečně rychle přeorientovat na právě probíhající události.
Nová technologie odhalí miliony skrytých galaxií
UVEX má během plánované dvouleté vědecké mise vytvořit první skutečně hlubokou celoplošnou mapu oblohy v ultrafialovém záření. Naváže tak na observatoř GALEX, která pracovala v letech 2003 až 2013. Podle Caltechu má být nový teleskop až stokrát citlivější než jeho předchůdce.
Takového výkonu dosáhne mimo jiné díky speciálním detektorům vycházejícím z technologie CMOS, kterou dnes využívají také fotoaparáty mobilních telefonů. Na jejich vývoji se podílí tým Shouleh Nikzad z NASA Jet Propulsion Laboratory.
Vedoucí projektu Fiona Harrison očekává, že UVEX objeví miliony dosud neznámých malých galaxií v relativním sousedství Mléčné dráhy. Tyto objekty lze ve viditelném světle obtížně odlišit od mnohem vzdálenějších galaxií. Ultrafialové záření jejich mladých hvězd však poskytne astronomům důležitou rozlišovací stopu.
Dalším cílem budou horké modré hvězdy, které působením svého hvězdného průvodce přišly o vnější vodíkové vrstvy. Astronom Kareem El-Badry z Caltechu předpokládá, že UVEX najde stovky těchto vzácných objektů a umožní lépe prozkoumat jejich vnitřní strukturu.
Výsledná data se budou doplňovat s pozorováními dalších observatoří, například teleskopu SPHEREx nebo observatoře Very C. Rubinové. Astronomové tak získají možnost porovnávat stejné oblasti vesmíru v různých částech elektromagnetického spektra a sledovat nejen podobu galaxií, ale také jejich proměny v čase.