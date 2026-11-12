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Ve vesmíru se skrývají miliony galaxií. NASA má plán, jak je konečně odhalit

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NASA potvrdila vývoj teleskopu UVEX za 590 milionů dolarů. Nová observatoř dokáže rychle reagovat na srážky neutronových hvězd, sledovat vesmírné exploze a odhalit miliony dosud nepozorovaných galaxií. Start je plánován nejpozději na leden 2031.
Ve vesmíru se skrývají miliony galaxií. NASA má plán, jak je konečně odhalit

Ve vesmíru se skrývají miliony galaxií. NASA má plán, jak je konečně odhalit

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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