Podlaha ji nazval barbínou a vyhodil z Receptáře. Šárka Tomanová skončila v Bohnicích, zemřela ve 40 letech

Podlaha ji nazval barbínou a vyhodil z Receptáře. Šárka Tomanová skončila v Bohnicích, zemřela ve 40 letechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přemek PodlahaZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 13.11.2026 07:42
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