Nový Potter je za dveřmi. Daniel Radcliffe si udržuje distanc a pro nástupce má jasný vzkaz

Trvalo to jenom 25 let a k publiku už míří nová generační adaptace první knihy J. K. Rowling o brýlatém čaroději Harrym Potterovi, jenž na škole čar a kouzel v Bradavicích objevuje tajemství Kamene mudrců. První řadu očekávaného seriálu HBO od tvůrců Hry o trůny a Boje o moc si rozbalíme 25. prosince jako pozdní dárek, který skončí také pod stromečkem Daniela Radcliffa. Původní představitel Harryho se nicméně koukat nehodlá a svému nástupci Dominicu McLaughlinovi se do životního dobrodružství vměšovat nechce.
Radcliffe
si s Harrym užil celou dekádu, během níž knižní franšíza přivedla do filmového průmyslu miliardy dolarů a Rowlingové obstarala miliony dalších fanoušků, kteří sdílený svět mudlů a kouzelníků obdivují také v přidružené sérii Fantastická zvířata
nebo v londýnských studiích, z nichž se staly navštěvované atrakce. Byznys ale nikdy nespí a ty největší značky vyžadují pravidelný servis, aby si je noví uživatelé nezapomněli kupovat.
Seriálový Harry Potter pod vedením Marka Myloda a Francescy Gardiner tudíž zadaptuje všech sedm knih, každá série jednu. Kámen mudrců v osmi epizodách představí nový herecký ansámbl, který vedle Harryho (McLaughlin) oživí také Hermionu (Arabella Stanton), Rona (Alastair Stout), Brumbála (John Lithgow), Hagrida (Nick Frost) či Snapea (Paapa Essiedu). Opakuje se tedy castingový princip filmové ságy, která k dětským nováčkům přiřadila zaběhlé osobnosti filmové i divadelní scény. Mladí se jimi tehdy nenechali zahanbit a zrovna Daniel Radcliffe si zvládl vybudovat soběstačnou kariéru, která mu nestagnuje, byť už nemá dřívější mainstreamové parametry.
Sedmatřicetiletý herec ví o brzké slávě první i poslední a přirozeně naráží na dotazy směrem k nové verzi a k nastupující kouzelnické generaci. Jeho přístup je ale rezervovanější, než by mnozí očekávali. Když se ho v Associated Press zeptali, jestli se bude dívat na nové zpracování franšízy, která ho proslavila, Radcliffe prohlásil: „Upřímně nevím, jestli budu. Už jsem toho z Harryho Pottera hodně viděl a i v něm hrál. A také nesleduju televizi. Neviděl jsem Perníkového tátu, neviděl jsem Šílence z Manhattanu, neviděl jsem některé opravdové klasiky. Takže, víte co. Osm hodin je hodně času na cokoli,“ reagoval herec, jenž už dříve zdůrazňoval, jaký problém mu dělá sledovat své starší dětské výkony.
Vysloužilý Potter rovněž odmítá poskytovat svému skotskému dvanáctiletému nástupci jakékoli rady. „Opravdu a upřímně si dávám záležet na tom, abych Dominicovi žádné rady nedával,“ řekl. „On to zvládá. Žádné rady ode mě nepotřebuje. Kdybych mu něco řekl, tak při jeho dalším rozhovoru by se ho lidé ptali: ‚Dan prý řekl, že bys měl dělat tohle a tohle.‘ A já nechci toho ubohého kluka pronásledovat přes rozhovory. Takže pro něj žádné rady nemám. Bude úžasný a doufám, že se s ním jednou potkám a moc se na to těším.“
Radcliffe se domnívá, že by se snadno – on stejně jako kolegové Emma Watson a Rupert Grint – mohl stát profesním strašákem čerstvé televizní trojky. Po McLaughlinově obsazení mu pouze napsal dopis, v němž vyjádřil naději, že si to mladík náležitě užije. „Prostě vidím ty fotky jeho a ostatních dětí a mám chuť je obejmout. Vypadají tak mladě. Dívám se na ně a říkám si: ‚Je šílené, že jsem tohle dělal v tom věku.‘ Ale je to taky neuvěřitelně roztomilé a doufám, že se mají skvěle,“ nechal se tehdy slyšet pro Good Morning America.
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Zdroj: Variety