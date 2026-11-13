Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nový Potter je za dveřmi. Daniel Radcliffe si udržuje distanc a pro nástupce má jasný vzkaz

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Trvalo to jenom 25 let a k publiku už míří nová generační adaptace první knihy J. K. Rowling o brýlatém čaroději Harrym Potterovi, jenž na škole čar a kouzel v Bradavicích objevuje tajemství Kamene mudrců. První řadu očekávaného seriálu HBO od tvůrců Hry o trůny a Boje o moc si rozbalíme 25. prosince jako pozdní dárek, který skončí také pod stromečkem Daniela Radcliffa. Původní představitel Harryho se nicméně koukat nehodlá a svému nástupci Dominicu McLaughlinovi se do životního dobrodružství vměšovat nechce.
Nový Potter je za dveřmi. Daniel Radcliffe si udržuje distanc a pro nástupce má jasný vzkaz

Nový Potter je za dveřmi. Daniel Radcliffe si udržuje distanc a pro nástupce má jasný vzkaz

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Ebenezer: Vánoční koleda je působivou hororovou pohádkou. Ne vždy ale dává její stylizace smysl
Ebenezer: Vánoční koleda je působivou hororovou pohádkou. Ne vždy ale dává její stylizace smysl
Steven Spielberg míří na polský Divoký západ. Legendární režisér opravdu natočí svůj první western
Steven Spielberg míří na polský Divoký západ. Legendární režisér opravdu natočí svůj první western

Steven Spielberg má za sebou mimozemské invaze, dinosaury, války i dobrodružné výpravy, ale jeden z...

Takhle se to dělá. Japonský Godzilla zašlapal konkurenci, byť vyšel na desetinu běžné americké ceny
Takhle se to dělá. Japonský Godzilla zašlapal konkurenci, byť vyšel na desetinu běžné americké ceny

72 let a Godzilla je po celém světě stále králem filmových monster. A zase jsou to Japonci, kdo na atomové...

Chyby z Troškových Babovřesk, kterých jste si nevšimli: Vzduchovka, žabky a špatný kostel
Chyby z Troškových Babovřesk, kterých jste si nevšimli: Vzduchovka, žabky a špatný kostel

Ve vesnici, kde místním ženám neunikne žádná novinka, by se zdánlivě nemělo nic přehlédnout. Jenže i v...

Vánoce ve znamení premiér. Nova uvede nejoblíbenější českou pohádku posledních let
Vánoce ve znamení premiér. Nova uvede nejoblíbenější českou pohádku posledních let

Venku sice vládne typicky propršený podzim, Vánoce se ale nezadržitelně blíží. To znamená nejen nějaké ty...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.