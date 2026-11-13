Hvězdník před květem nemusí mít ani list. Zelené listy po odkvětu ale rozhodnou o další sezoně

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Hvězdník před květem nemusí mít ani list. Zelené listy po odkvětu ale rozhodnou o další sezoněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Z velké cibule hvězdníku může vyrůst vysoký stvol ještě dřív, než se v květináči pořádně ukážou listy. První květy rostlina vyživuje ze zásob, které si do cibule uložila dřív. Při sázení stačí úzká nádoba a část cibule zůstává vidět. Jakmile květy opadají, nejdůležitější práce teprve připadne dlouhým zeleným listům.
Hvězdník před květem nemusí mít ani list. Zelené listy po odkvětu ale rozhodnou o další sezoněZdroj: MAhmad / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 13.11.2026 07:30
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