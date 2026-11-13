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Člověk se může v budoucnosti rozdělit do několika různých druhů, tvrdí evoluční teorie

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Mohl by se současný Homo sapiens v budoucnu rozdělit do několika odlišných vývojových větví? Evoluce člověka zdaleka neskončila a vědci připouštějí, že za určitých okolností by se z dnešních lidí mohly postupně vyvinout nové lidské druhy.
Člověk se může v budoucnosti rozdělit do několika různých druhů, tvrdí evoluční teorie

Člověk se může v budoucnosti rozdělit do několika různých druhů, tvrdí evoluční teorie

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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