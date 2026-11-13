Experti šíjí do českého kapitána. Krejčí mužstvo vyloučením oslabil, měl si to odpustit

Ve čtvrtek 12. listopadu 2026 se na Letné hrála 72. minuta a Česko po přestávce zažívalo svou nejlepší pasáž zápasu. Pak se za českou obranou ocitl Robert Fernández a kapitán Ladislav Krejčí ho jako poslední muž stáhl k zemi. Černohorský rozhodčí Nikola Dabanović nejprve sáhl po žluté kartě. Po zásahu videorozhodčího a vlastní kontrole u monitoru ji změnil na červenou. Za stavu 0:1 tak Češi dohrávali zhruba dvacet minut v deseti, jejich tlak opadl a Pubill v šesté minutě nastavení uzavřel výsledek na 0:2. Ve studiu ČT sport pak padla věta, která po zápase rezonovala nejvíc: kapitán národního týmu si tohle mohl odpustit. Krejčí přitom den před zápasem sám varoval, že si na červené karty musí tým dát pozor, „a já obzvlášť“.
Varování, které se vrátilo během devadesáti minut
Na předzápasové tiskové konferenci 11. listopadu mluvil Krejčí o Španělsku s respektem i odhodláním. Soupeř je podle něj nejlepší na světě, Češi se přesto pokusí uspět. Zmínka o kartách tehdy nezněla jako planá fráze. Reprezentace trenéra Santiho Denii měla za sebou čtyři zápasy Ligy národů a dva z nich dohrávala v oslabení. Jednou kvůli samotnému Krejčímu.
O den později se z varování stala předpověď. A načasování nemohlo být horší. Celý první poločas patřil Španělům, Češi ho přečkali s jednogólovým mankem a po změně stran konečně začali soupeře zatlačovat. Právě ve chvíli, kdy se tribuny Letné probouzely, odcházel ze hřiště hráč s páskou na rukávu.
Obránce David Zima po zápase nic nepřikrášloval. Červená podle něj utkání ovlivnila a po ní český tlak opadl. Zároveň dodal, že výsledek nestál jen na ní. Španělé byli v první půli lepší a Česko neproměnilo své šance. Statistika mu dává za pravdu: střely na branku skončily 0:6. Analýza ČT sport s daty společnosti Opta mezi příčinami porážky jmenuje neproměněné standardní situace, chybějící ofenzivu a nedisciplinovanost. Po Krejčího odchodu se podle ní hra znovu přelila na španělskou stranu.
Co mu vyčítají Kalouda a Poborský
Nejostřeji se ve studiu ČT sport vyjádřil Luboš Kalouda. Obě Krejčího vyloučení proti Španělsku od sebe odlišil. V říjnu v Oviedu šlo podle něj o emoce v závěru zápasu, na Letné o podceněnou situaci. Kapitán podle Kaloudy nese odpovědnost a měl na hřišti zůstat právě ve chvíli, kdy jeho tým tlačil. Připomněl i čistě praktickou ztrátu: vysoký stoper by se v závěru hodil při standardních situacích, zvlášť když na hřiště přišel Tomáš Souček.
Karel Poborský přidal další rovinu. Upozornil, že Krejčí podcenil už situaci před neuznaným gólem Pina. Jako by tehdy kvůli hrozbě vyloučení nechtěl riskovat. To ho nakonec stejně doběhlo.
Podle nás právě tahle dvojice postřehů dělá z incidentu víc než jednorázovou chybu. Obránce, který v jedné situaci váhá a v jiné zachraňuje faulem, nemá zápas pod kontrolou. Jedná pod tlakem vlastních obav. A u kapitána, od kterého spoluhráči čekají klid, je to vidět dvojnásob.
Proč videorozhodčí zvedl žlutou na červenou
Pravidlová stránka věci je přitom poměrně jednoznačná. Fotbalová pravidla, která vydává
IFAB, v pravidle 12 rozlišují mezi taktickým faulem, za který se uděluje žlutá karta, a zmařením zjevné brankové příležitosti. Pokud hráč soupeře drží nebo stahuje bez snahy hrát míč a zabrání mu tím v jasné šanci, následuje červená.
UEFA u těchto situací zdůrazňuje, že se neposuzuje tvrdost zákroku, ale to, čemu faul zabránil. Videorozhodčí má zasáhnout mimo jiné tehdy, když hlavní rozhodčí faul správně vidí, ale nevyhodnotí ho jako zmaření zjevné šance. Přesně to se na Letné nejspíš stalo. Dabanović v reálném čase viděl taktické zdržení, záběry ukázaly posledního obránce a útočníka mířící do volného prostoru.
Debata o tom, zda byla červená přísná, proto podle nás nemá velkou oporu. Ani Denia rozhodnutí nezpochybňoval. Řekl, že ho respektuje a předpokládá, že videorozhodčí měl pro změnu jasný důvod.
Oviedo, Letná a společnost Řepky či Nedvěda
Dvě vyloučení za šest týdnů. Stejný soupeř, stejný protihráč. Přesto se obě situace liší.
Oviedo, 3. října 2026 Letná, 12. listopadu 2026 Výsledek Španělsko – Česko 3:1 Česko – Španělsko 0:2 Typ vyloučení dvě žluté karty přímá červená po kontrole videorozhodčího Průběh žlutá v 79. minutě za protesty, druhá v 85. minutě za faul na Fernándeze stažení Fernándeze jako posledního obránce v 72. minutě Situace týmu závěr zápasu nejlepší česká pasáž, tlak na vyrovnání
Říjnové vyloučení se dalo omluvit horkou hlavou ve finiši. To listopadové tak snadno ne. Krejčí se navíc podle Livesportu stal teprve čtvrtým fotbalistou v historii československé a české reprezentace, který byl vyloučen víc než jednou. Před ním to dokázali Tomáš Řepka, Pavel Nedvěd a Radoslav Látal. Jenže zatímco jim se vyloučení rozložila do několika let, Krejčímu stačilo šest týdnů a dva duely se Španělskem.
Kabina se kapitána zastala opatrně. Zima mluvil o stylu hry „vabank“, o osobních soubojích po celém hřišti a o tom, že proti špičkovému soupeři rozhoduje každá vteřina a každá drobná chyba. Denia odmítl individuální výklad. Podle něj měl tým lépe bránit jako celek a pomoct si, aby poslední hráč nemusel faulovat. Problém se prý nedá řešit jen u samotného Krejčího.
Trenér má pravdu v tom, že vysoký presink nechává za obranou prostor a poslední obránce pak řeší situace, které vytvořil někdo jiný. Kapitánská páska u stopera v systému postaveném na odvaze je ale výhoda jen do chvíle, kdy se z vůdčí agresivity stane opakované riziko pro celý tým. Krejčí tu hranici podle nás během šesti týdnů překročil. Systém může vysvětlit, proč se ocitl sám proti útočníkovi. Nevysvětlí, proč to podruhé za sebou skončilo kartou.
Osijek bez kapitána a se sestupem na krku
Jistý následek je zatím jen jeden, zato citelný. Podle pravidel
UEFA pro Ligu národů 2026/27 je vyloučený hráč automaticky suspendován pro nejbližší zápas soutěže. Krejčí tedy vynechá nedělní duel v Chorvatsku 15. listopadu. Disciplinární řád UEFA u zmaření zjevné šance standardně počítá s trestem na jedno utkání. Delší stop by musela dodatečně nařídit disciplinární komise.
A neděle bude bolet. Tabulka skupiny A3 po pěti kolech:
Španělsko: 15 bodů Anglie: 12 bodů Chorvatsko: 3 body Česko: 0 bodů
Formát nového ročníku je nemilosrdný. Dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst Ligy A sestupují přímo, dva nejlepší jdou do baráže. Podle serveru iROZHLAS má Česko v Osijeku poslední šanci odvrátit přímý sestup z elitní skupiny a musí Chorvatsko porazit. Denia po čtvrtečním zápase zopakoval, co tým řešil už před ním: na této úrovni je klíčové dohrávat v jedenácti. Už třetí zápas z pěti s červenou kartou ukazuje, jak daleko je reprezentace od toho cíle.
Kdo Krejčího nahradí, zatím nikdo nepotvrdil. Na lavičce proti Španělsku seděli Štěpán Chaloupek a Tomáš Vlček, který do zápasu naskočil jako střídající hráč. Ti dva jsou podle nás nejpravděpodobnější variantou, případně přestavba obranné čtveřice kolem Zimy. O kapitánské pásce Denia ani svaz veřejně nemluvili.
V Osijeku tak Česko půjde do zápasu o přežití v elitě bez muže, který měl takové zápasy vést. Krejčí bude z tribuny sledovat, jak spoluhráči plní úkol, o kterém sám mluvil před kamerami: dohrát to v jedenácti.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl