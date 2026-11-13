Uhelné elektrárny mají druhou šanci. Místo uhlí by mohly spalovat železo

Evropa postupně opouští uhlí, jenže spolu s uhelnými elektrárnami přichází také o zdroje schopné vyrábět elektřinu bez ohledu na počasí. Výzkumníci z německého Karlsruhe Institute of Technology (KIT) nyní upozornili na možnost, která by části těchto zařízení mohla dát druhý život. Namísto uhlí by spalovala jemný železný prach.
Na první pohled jde o zvláštní nápad. Železo si většina lidí spojuje spíše s konstrukcemi než s palivem. Ve formě jemných částic však dokáže hořet a uvolňovat teplo. Po spálení vzniká oxid železa, tedy látka známá jako rez. Tu lze následně pomocí vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů přeměnit zpět na kovové železo.
Staré elektrárny by nemusely skončit ve šrotu
Právě možnost opakovaného využití dělá ze železného prachu zajímavý prostředek pro ukládání energie. Podle výzkumnice Julie Schuler z KIT se navíc při spalování chová podobně jako uhlí.
Přestavba stávajících elektráren by se proto mohla soustředit především na spalovací zařízení. Parní turbíny, generátory nebo připojení k elektrické síti by za určitých podmínek mohly zůstat zachovány.
Výzkum publikovaný v časopise Chem Circularity připravili Julia Schuler, Armin Ardone, Viktor Slednev a Wolf Fichtner. Pomocí rozšířeného energetického modelu PERSEUS porovnávali možné podoby evropské energetiky do roku 2050. Do výpočtů zahrnuli také baterie, vodíkové elektrárny a systémy pro ukládání vodíku.
Výsledek je rozhodně zajímavý. Elektrárny spalující železný prach se objevily ve všech zkoumaných scénářích jako součást ekonomicky nejvýhodnějšího energetického systému.
Železo by mohlo vyřešit problém, se kterým si obnovitelné zdroje nevědí rady
Solární a větrné elektrárny mají zásadní slabinu. Jejich výroba závisí na počasí a dlouhodobé ukládání velkého množství energie zůstává náročné. Železo by mohlo posloužit jako skladovatelný nosič energie využitelný právě v obdobích, kdy nefouká vítr a nesvítí slunce.
Výhodou je také přeprava. Zatímco vodík vyžaduje specializovanou infrastrukturu, železný prach lze relativně snadno skladovat a převážet. Největší přínos výpočty naznačují v zemích s omezenými možnostmi vodních elektráren nebo podzemního skladování vodíku.
Technologie ovšem ještě není připravena na masové nasazení. Zásadní bude cena přestavby elektráren a účinnost zpětné přeměny oxidů železa na kov. Při obnově paliva se totiž energie spotřebovává, takže železo není jejím novým zdrojem, ale prostředkem pro její uchování.