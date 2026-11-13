Nevěřili jí a říkali, že si za to může sama. Fabiánová po odsouzení Cimického popsala peklo, které trvalo pět let

Před pěti lety napsala zpěvačka Jana Fabiánová na Facebook příspěvek, ve kterém popsala, co jí udělal známý psychiatr Jan Cimický. VIPŽivot zaznamenal, že tehdy netušila, že tím spouští pětiletý kolotoč. A že
bude muset znovu a znovu dokazovat, že nelže, že se nechce zviditelnit a že si za nic sama nemůže. Pravomocný rozsudek jí dal letos za pravdu. Ale pět let mezi prvním slovem a posledním úderem soudcovského kladívka ji stálo víc, než by kdokoli měl platit za to, že řekl pravdu nahlas. Pět let v číslech i v ranách
Časová osa kauzy připomíná spíš vyčerpávající maraton než přímou cestu ke spravedlnosti. Po veřejném svědectví Fabiánové v říjnu 2021 začala policie prověřovat desítky oznámení. Hlavní líčení odstartovalo až v lednu 2024, a hned se komplikovalo, mimo jiné proto, že soud nepředvolal znalce.
V listopadu 2024 padl první odsuzující rozsudek. Jenže v dubnu 2025 jej odvolací soud zrušil kvůli vadám odůvodnění, nikoli proto, že by zpochybnil výpovědi poškozených žen. Druhý odsuzující verdikt vynesl soud letos 29. dubna. A teprve 18. září jej odvolací soud pravomocně potvrdil.
Výsledek: pět let nepodmíněně, desetiletý zákaz výkonu lékařské činnosti, vina ve všech 39 skutcích obžaloby (35 případů vydírání a čtyři sexuální útoky).
Proti Cimickému svědčilo celkem 62 žen, soud vyslechl 85 svědků. Nejde o příběh jedné ženy proti jednomu muži. Jde o systémové selhání, které trvalo desetiletí. Zdroj fotografie: Nextfoto Cena za první slovo
Fabiánová, která je dcerou legendární zpěvačky nadi Urbánkové, po pravomocném rozsudku
popsala, co následovalo po jejím facebookovém příspěvku. Ne úlevu. Ne solidaritu. Peklo. Vlna nedůvěry: „Lže. Chce se zviditelnit. Je mrcha.“ Kyberšikana a výhrůžky na sociálních sítích. Část přátel a kolegů se odmlčela, prostě přestali volat. Omezení práce: pět let méně koncertovala, méně hrála divadlo, protože se jí pod tíhou kauzy „nechtělo“ veřejně fungovat. Opakované vracení se k traumatu při výsleších, u soudu, v médiích. Při konfrontaci s Cimického tváří jí bylo fyzicky zle.
Tohle je přesně to, co policie označuje jako druhotnou újmu: očerňování oběti, přenášení viny, bagatelizace. A česká společnost v tom podle dat vyniká. V průzkumu
EIGE z roku 2024 souhlasilo 28,9 % českých respondentů s tvrzením, že žena napadená pod vlivem alkoholu nebo drog nese alespoň část viny. Průměr Evropské unie byl 13,2 %. Česko je v přenášení viny na oběť více než dvojnásobně nad evropským průměrem. Zdroj fotografie: Nextfoto Úleva, která nevyléčí
„Spadla ze mě obrovská tíha,“ řekla Fabiánová po pravomocném verdiktu. Ale hned dodala, že rozsudek dává člověku za pravdu, ne satisfakci. Omluv se dočkala minimum. Zmínila jednu jedinou ženu, která se omluvila. Od ostatních, kteří ji pět let zpochybňovali, ticho. Přesto říká, že promluvit mělo smysl. Bez jejího prvního veřejného hlasu by se část z těch 62 žen možná nikdy neozvala. Pravomocný rozsudek potvrdil, že soudy mohou i po letech označit výpovědi poškozených za věrohodné a rozhodnout v jejich prospěch. To je signál. Ale je to signál, který přišel po pěti letech boje, v němž oběť musela obhajovat sebe, ne pachatel své činy.
Pravomocný nepodmíněný trest není symbolický verdikt. Soud určí termín nástupu, Vězeňská služba přijme odsouzeného na základě výzvy. Cimický nastoupí do vězení. Případné podmíněné propuštění by bylo až samostatnou pozdější procedurou, žádný automatismus. Odvolací soud ale změnil jeden důležitý výrok: místo vyšších částek
přiznal každé z poškozených žen 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Zbytek odkázal do civilního řízení. I po pravomocném trestu tedy pro poškozené proces nekončí. Kdo chce plné odškodnění, musí pokračovat v další soudní při.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová