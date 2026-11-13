Nepříjemné okamžiky na prestižním turnaji. Česká tenistka se zhroutila na kurt a zápas musel předčasně skončit

Čtvrteční utkání čtyřhry mezi dvojicemi Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová a Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová mělo rozhodnout o posledním postupovém místě ze skupiny. Česká tenistka se svou americkou spoluhráčkou vstoupily do zápasu lépe a první set ovládly poměrem 6:2. Také ve druhé sadě si postupně vypracovaly náskok a dostaly se do vedení 4:2. Právě v této fázi však přišla situace, která sportovní průběh utkání zcela změnila. Melicharová-Martinezová se během výměny u sítě nešťastně zranila v oblasti levého kolena a skončila na zemi. Okamžitě bylo zřejmé, že má výrazné bolesti a v pokračování zápasu jí brání zdravotní problémy.
Americká hráčka zůstala po pádu nějakou dobu ležet na kurtu a vyžádala si pomoc zdravotníků. Připraven byl dokonce invalidní vozík, protože v prvních okamžicích nebylo jasné, zda bude schopná samostatně odejít. Po ošetření se nakonec dokázala postavit a přesunout k lavičce. Další pokračování utkání však nebylo možné a po krátké konzultaci následovalo předčasné ukončení zápasu. Soupeřky tak přišly o možnost zabojovat o semifinále přímo na kurtu, přestože do posledního utkání skupiny vstupovaly se stejnou bilancí jako Siniaková s Townsendovou. Přesný rozsah poranění ani případná délka léčby nebyly v prvních zprávách potvrzeny.
České tenistce se otevřela cesta do semifinále
Pro Kateřinu Siniakovou a Taylor Townsendovou znamenalo předčasné ukončení utkání postup mezi nejlepší čtyři deblové dvojice letošního Turnaje mistryň. Skupinu zakončily se dvěma výhrami a jednou porážkou, což jim stačilo na druhé postupové místo. Přitom jejich vstup do turnaje nebyl ideální, protože v prvním utkání podlehly italskému páru Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová po třech setech. Následně však dokázaly porazit australsko-nizozemskou dvojici Ellen Perezová a Demi Schuursová 7:6 a 6:3. Rozhodující třetí zápas tak měly ve vlastních rukou a od začátku v něm potvrzovaly roli favoritek. Zranění soupeřky jejich vítězství předčasně uzavřelo, ale samotný postup si česká reprezentantka se svou spoluhráčkou vybojovaly také díky předchozím výsledkům.
Siniaková může navázat na mimořádnou sezonu
Česká specialistka na čtyřhru přijela do Indian Wells po další mimořádně úspěšné sezoně, během níž získala s Townsendovou několik významných titulů. Společně ovládly grandslamové Roland Garros a US Open a uspěly také na prestižních turnajích v Indian Wells, Miami a Madridu. Na závěrečném turnaji sezony se přitom představují společně potřetí a pokaždé dokázaly postoupit ze základní skupiny. V roce 2024 se probojovaly až do finále, zatímco o rok později skončily v semifinále. Siniaková už má na svém kontě také celkové vítězství na Turnaji mistryň z roku 2021, kdy nastupovala po boku Barbory Krejčíkové. Tentokrát může usilovat o další titul, zatímco pro zraněnou Melicharovou-Martinezovou skončila letošní účast v soutěži předčasně.
Zdroje: wtatennis.com, ceskenoviny.cz, sportowefakty.wp.pl