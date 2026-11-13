Jeden den normální rodina, druhý den konec. Alena Šeredová promluvila o rozchodu s Buffonem a rýpla si do jeho ženy

Alena Šeredová o konci svého prvního manželství mluví už roky, ale nikdy tak konkrétně jako v podcastu
Mámy sobě. VIPŽivot zaznamenal, že si přesně vybavuje okamžik, kdy se z médií dozvěděla o nevěře svého muže s italskou moderátorkou Ilarií D’Amico. „My jsme byli normální rodina jeden den a druhý den jsme se rozloučili,“ řekla. Bylo to v roce 2014, synům Louisovi a Davidovi bylo šest a čtyři roky. V její verzi nešlo o postupné odumírání vztahu, ale o prudký řez: zjištění, žádost o rozvod, rychlé uspořádání péče. Chladná hranice vůči Ilarii
Legendární fotbalový brankář Buffon to vidí jinak. V rozhovoru pro
Corriere della Sera 2024 přiznal, že manželství s českou kráskou už tehdy bylo „v hluboké krizi“ a „na konci“. Řekl, že ho bolí, že Aleně ublížil. V podcastu Šeredová také řekla větu, která obletěla média: „Já vlastně Na první poslech spíš chladné vymezení než útok. Skutečnou ostrost ale dodává kontext jejích starších výroků. manželku mýho bývalýho manžela moc neznám, protože nechci. A nechci se ani seznamovat.“
V loňském rozhovoru pro italský magazín
Oggi byla přímější: nevidí důvod dát si s Ilarií kávu a „nikdy by nešla do vod ženatého muže“. V podcastu Mamma Dilettante zase odmítla koncept rozšířené rodiny, kde všichni sedí u jednoho vánočního stolu. Řekla, že by v takové situaci „nebyla sama sebou“. Ilaria se k tomu vyjádřila loni v březnu v italské talk show. Odmítla, že by rozbila idylické manželství, a hájila právě ten model propojených rodin, který Šeredová dlouhodobě odmítá. Dvě ženy, dva nesmiřitelné pohledy na totéž. Zdroj fotografie: Nextfoto Co rozvod udělal s dětmi
Šeredová v podcastu přiznala něco, co celebrity v podobných situacích říkají málokdy: u dětí z rozvedených rodin to podle ní „úplně na sto procent v pořádku být nemůže“. Žádná pohádka o tom, jak se kluci s rozvodem skvěle vyrovnali. Zároveň ale dodala, že
synové byli malí a na otcovy dlouhé absence kvůli fotbalu už byli zvyklí. Podle podcastu Buffon po rozvodu vídal syny jen dva nebo tři dny každé dva až tři měsíce. Šeredová to nepopisuje jako spor o děti, spíš jako rychlé přijetí reality, kde Buffonovi „vůbec nevadilo“, že si kluky nechá ona.
Už před lety Šeredová uvedla, že před dětmi o Ilarii nemluví hanlivě. Nejtěžší pro ni prý bylo, když synové poprvé odešli s taškou k otci. Dnes je Louis turínský rodák, který letos
debutoval profesionálně za italskou Pisu a přes český původ matky nastupuje za českou mládežnickou reprezentaci. Sám řekl, že volbu Česka probíral s oběma rodiči a podpořil ji i Buffon. Češtinu se kvůli tomu začal cíleně učit. Nasi versus Buffon
Kontrast, který Šeredová staví mezi svými dvěma partnery, je ostrý. O současném manželovi Alessandru Nasim, miliardáři z rodiny Agnelliů, řekla pro Oggi, že jí „zachránil život“. V rozhovoru pro magazín Reportér popsala, jak se Nasi začal kvůli jejím synům zajímat o fotbal, vozil je na tréninky, je sportovní a energický. Buffon v jejím podání naopak „nebyl skoro doma“, vracel se unavený z fotbalu a
rodinný život pro něj „moc nebyl“. Sám Buffon v rozhovoru pro Corriere della Sera řekl, že Alessandro jeho synům prospěl, a přiznal, že i Ilaria „udělala hodně“ pro jeho děti. Jenže právě tohle je bod, kde se jejich světy rozcházejí: Buffon vidí dvě rodiny, které se vzájemně obohacují, Šeredová dvě oddělené jednotky.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová