Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jeden den normální rodina, druhý den konec. Alena Šeredová promluvila o rozchodu s Buffonem a rýpla si do jeho ženy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Česká modelka v podcastu Mámy sobě popsala rozpad manželství s Gianluigim Buffonem jako zlom, který přišel ze dne na den, a jasně vymezila hranici vůči jeho současné ženě Ilarii D’Amico.
Jeden den normální rodina, druhý den konec. Alena Šeredová promluvila o rozchodu s Buffonem a rýpla si do jeho ženy

Jeden den normální rodina, druhý den konec. Alena Šeredová promluvila o rozchodu s Buffonem a rýpla si do jeho ženy

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:07

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Nevěřili jí a říkali, že si za to může sama. Fabiánová po odsouzení Cimického popsala peklo, které trvalo pět let
Nevěřili jí a říkali, že si za to může sama. Fabiánová po odsouzení Cimického popsala peklo, které trvalo pět let
Jolana Blažková přestala být manželkou Filipa Blažka na sítích. Jejich přátelé tvrdí, že spolu nežijí už měsíce
Jolana Blažková přestala být manželkou Filipa Blažka na sítích. Jejich přátelé tvrdí, že spolu nežijí už měsíce

Z profilu Jolany Blažkové zmizelo označení „Filipova manželka“, manželé se přestali vzájemně sledovat a z...

Podlaha ji nazval barbínou a vyhodil z Receptáře. Šárka Tomanová skončila v Bohnicích, zemřela ve 40 letech
Podlaha ji nazval barbínou a vyhodil z Receptáře. Šárka Tomanová skončila v Bohnicích, zemřela ve 40 letech

Zpěvačka a moderátorka Šárka Tomanová přišla v červnu 2003 o místo v Receptáři prima nápadů. O čtyři roky...

Neodolal striptýzu a ztratil ji navždy. Pavel Bobek si své největší tajemství vzal do hrobu, ale Andrea Čunderlíková promluvila
Neodolal striptýzu a ztratil ji navždy. Pavel Bobek si své největší tajemství vzal do hrobu, ale Andrea Čunderlíková promluvila

Herečka po více než padesáti letech popsala jednu konkrétní noc, která změnila životy tří lidí. Ples,...

Patrik Hartl podlehl nátlaku devítileté dcery a pořídil si psa. „První týdny to byl masakr," přiznala jeho manželka Martina
Patrik Hartl podlehl nátlaku devítileté dcery a pořídil si psa. „První týdny to byl masakr," přiznala jeho manželka Martina

Dcera Aya žadonila o psa skoro dva roky. Na podzim se do domácnosti Hartlových nastěhovala fenka Bibi, a s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie VIP vztahy a rodiny
Zobrazit více
CelebrityVIP vztahy a rodiny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.