Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Malkin drží klíč k odchodu z Pittsburghu. Na seznamu může být jeho bývalý spoluhráč ze Stanley Cupu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pittsburgh se trápí na ledě i v tabulce a z budoucnosti Jevgenije Malkina je najednou otázka na dosah ruky. Čtyřicetiletý útočník má ochranu proti výměně a v lednu má klubu odevzdat seznam tří týmů, kam by byl ochoten odejít.
Malkin drží klíč k odchodu z Pittsburghu. Na seznamu může být jeho bývalý spoluhráč ze Stanley Cupu

Malkin drží klíč k odchodu z Pittsburghu. Na seznamu může být jeho bývalý spoluhráč ze Stanley Cupu

Zdroj: Pittsburgh Penguins
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:06

Reklama
Další články z SportWin
„Já vím, já vím, chyběla jsem vám.“ Šwiateková se obnažená ozvala z Malediv
„Já vím, já vím, chyběla jsem vám.“ Šwiateková se obnažená ozvala z Malediv
Lukáš Dostál čelí v brankovišti Anaheimu nečekané zkoušce. Odpověď parťáků ho překvapila
Lukáš Dostál čelí v brankovišti Anaheimu nečekané zkoušce. Odpověď parťáků ho překvapila

Český brankář Lukáš Dostál prožívá v dresu Anaheimu nečekaně složité chvíle, když po čtyřech duelech mezi...

Kováč mluvil po Spartě o velké křivdě. Verdikt rozhodčích mu teď dal za pravdu
Kováč mluvil po Spartě o velké křivdě. Verdikt rozhodčích mu teď dal za pravdu

Uběhlo sedmnáct minut a Jonatan Brunes poslal Spartu levačkou do vedení. Teď je oficiálně potvrzeno, co...

"Nechte ty děti dělat chyby!" Berger kritizuje výchovu fotbalových talentů a ukazuje na Yamala
"Nechte ty děti dělat chyby!" Berger kritizuje výchovu fotbalových talentů a ukazuje na Yamala

Bývalý český reprezentant Patrik Berger upozornil na problémy, které podle něj brzdí rozvoj mladých...

Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandál
Gól oslavil podříznutím krku a hrozí mu tvrdý trest! Monaco řeší další skandál

Fotbalista AS Monaco Mamadou Coulibaly se po utkání francouzské Ligue 1 proti Le Mans (1:1) ocitl v centru...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Hokej
Zobrazit více
SportHokej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.