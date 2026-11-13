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Pod řekou vyhloubili tunel pro auta. Inženýři pak museli vyřešit neviditelnou hrozbu

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Dennívýzva
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Prokopat cestu pod řekou Hudson bylo ve dvacátých letech minulého století samo o sobě mimořádné dílo. Jenže automobilový tunel skrýval problém, který nebyl vidět na stavebních plánech: každý projíždějící motor vypouštěl jedovaté plyny. Bez radikálně nového větrání by se technický triumf mohl proměnit ve smrtící past.
Pod řekou vyhloubili tunel pro auta. Inženýři pak museli vyřešit neviditelnou hrozbu

Pod řekou vyhloubili tunel pro auta. Inženýři pak museli vyřešit neviditelnou hrozbu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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