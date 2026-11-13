Invazní škumpa může podle čínských vědců pomoci čistit vodu od fluoridů

Invazní škumpa orobincová, která se v řadě zemí nekontrolovaně šíří a vytlačuje původní vegetaci, by mohla najít nečekané využití při čištění odpadních vod. Čínští vědci z ní vyrobili uhlíkatý materiál obohacený o oxid hořečnatý, který v laboratorních testech dokázal zachytit až 469,64 miligramu fluoridů na jeden gram sorbentu.
Fluoridy se do vodního prostředí dostávají přirozeně z hornin, ale také v důsledku průmyslové činnosti. Využívají se například při výrobě polovodičů, skla, pesticidů, ve fotovoltaice nebo při zpracování lithia. Jejich nadměrné množství v pitné vodě může způsobovat poškození zubů a kostí. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje jejich koncentraci v pitné vodě nejvýše 1,5 miligramu na litr.
Výzkumný tým z čínské Northeast Normal University využil jako výchozí surovinu zbytky škumpy orobincové (Rhus typhina). Její biomasu nejprve přeměnil na uhlíkatý materiál a následně do něj začlenil nanočástice oxidu hořečnatého. Výsledný kompozit vznikl jednostupňovým tepelným zpracováním a kombinuje porézní strukturu rostlinného uhlíku s vysokou schopností oxidu hořečnatého vázat fluoridové ionty.
Laboratorní experimenty ukázaly, že materiál si zachovává účinnost v poměrně širokém rozmezí pH od 5 do 11. Přítomnost dusičnanů a síranů jeho schopnost zachycovat fluoridy významně neovlivnila. Problémem se naopak stávaly vyšší koncentrace hydrogenuhličitanů, které s fluoridy soutěží o vazebná místa.
Fluoridy se na povrchu materiálu zachycují několika mechanismy. Vedle elektrostatických interakcí se vážou přímo na hořčík, vytvářejí chemické vazby a mohou vznikat také nerozpustné sloučeniny, například fluorid hořečnatý.
Výzkum tak nabízí dvojí přínos: možnost vyvíjet účinnější materiály pro odstraňování fluoridů z kontaminované vody a současně využívat biomasu invazních rostlin, které představují ekologický problém. Autoři ale upozorňují, že před praktickým nasazením bude ještě nutné ověřit technologii v provozních podmínkách a na různých typech skutečných odpadních vod.
Petr Dvořák
zdroj: Maxapress