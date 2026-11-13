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V Bolzanu se budou vánoční stánky zavírat nadvakrát. Na hlavní trh, k němuž patří ovocný chléb, zbude čas i v lednu

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V jihotyrolském Bolzanu začnou 26. listopadu hned dvě vánoční akce, jen jedna z nich ale vydrží až do ledna. Trh solidarity na náměstí Piazza del Grano skončí den před Štědrým večerem. Hlavní tržiště kolem Waltherova náměstí má před sebou i silvestrovský běh a poslední stánky se zavřou až na Tři krále. K místním svátkům přitom vedle jablečného štrúdlu patří ovocný chléb, který tráví zabalený v kuchyni déle než v troubě.
Sušené ovoce a ořechy. Ilustrační fotografie surovin pro vánoční pečivo.

Sušené ovoce a ořechy. Ilustrační fotografie surovin pro vánoční pečivo.

Zdroj: azerbaijan_stockers / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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