V Bolzanu se budou vánoční stánky zavírat nadvakrát. Na hlavní trh, k němuž patří ovocný chléb, zbude čas i v lednu

V Bolzanu se budou vánoční stánky zavírat nadvakrát. Na hlavní trh, k němuž patří ovocný chléb, zbude čas i v lednuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sušené ovoce a ořechy. Ilustrační fotografie surovin pro vánoční pečivo.Zdroj: azerbaijan_stockers / Freepik (Magnific)
Článek byl publikován 13.11.2026 07:54
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