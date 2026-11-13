Horoskop prozrazuje, kterým znamením přeje láska až do konce roku: Více znamení čeká romantické vzplanutí, dvě neminou bouřlivé chvíle

Den, kdy Korejci mluví řečí čokoládových tyčinek
Zatímco u nás si zamilovaní posílají přáníčka hlavně na svatého Valentýna, v
Jižní Koreji mají na sladká vyznání ještě jeden den navíc. Datum 11. 11. připomíná čtyři tenké tyčinky postavené vedle sebe, a proto si lidé právě tehdy darují Pepero, sušenkové tyčinky máčené v čokoládě, které firma Lotte vyrábí od roku 1983, jak připomíná deník The Korea Times.
Jak přesně zvyk vznikl, dnes s jistotou neví ani samotný výrobce. Podle starší reportáže stejného deníku pochází
první zmínka v tisku z listopadu 1996 a popisuje dospívající dívky z provincie Severní Kjongsang, které si tyčinky vyměňovaly s přáním, aby zůstaly štíhlé jako sušenka v ruce. Firma podle deníku zvyk teprve o rok později pojmenovala a začala rozdávat tyčinky zdarma ve velkých městech. Jiné verze příběhu mluví o školačkách z Pusanu, ověřit se ale nedají.
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Krabička tyčinek stojí v korejských večerkách obvykle 1 500 až 2 000 wonů, tedy zhruba 25 až 33 korun. Malý dárek tak může dostat kdokoli: partner, kamarád ze třídy, kolegyně od vedlejšího stolu i učitel. Magazín
Aclipse upozorňuje, že pro páry jsou v Koreji důležitější Valentýn a březnový Bílý den, Pepero Day je spíš uvolněnější oslavou přátelství a náklonnosti. I tak ho mnoho dvojic bere jako příležitost říct si něco hezkého. Foto: Unsplash / American Heritage Chocolate Čtyři znamení, kterým láska v roce ohnivého koně přeje nejvíc
Láska ale v Asii nestojí jen na sladkostech. Mnoho lidí v Číně, Koreji i dalších zemích se v
otázkách lásky dodnes obrací k čínskému horoskopu. Letošní rok ohnivého koně podle feng-šuej poradců stojí na vášni a velkých emocích a jeho poslední týdny mají podle předpovědí čtyři znamení prožít obzvlášť šťastně. Připomeňme jen, že čínský rok začíná až s lunárním novým rokem v lednu nebo únoru, takže ti, kdo se narodili na začátku roku, mohou patřit ještě k předchozímu znamení.
Na prvních místech se v předpovědích opakovaně objevuje
Králík (narození v letech 1963, 1975, 1987 a 1999). Filipínský magazín PhilSTAR L!fe ho podle feng-šuej kouče Johnsona Chuy řadí mezi nejšťastnější znamení roku a vztahům Králíků přisuzuje mimořádnou sílu, dobrou dobu na zásnuby i rozšíření rodiny. Velmi dobře na tom má být i Buvol (1961, 1973, 1985, 1997). Singapurský časopis Her World mu podle předpovědí studia Way Fengshui dává plný počet hvězd a nezadaným Buvolům slibuje romantické setkání při společenských akcích.
Plné hodnocení má v singapurské předpovědi také
Kohout (1957, 1969, 1981, 1993). Nezadaní mohou potkat partnera, který jim bude rozumět, a páry se podle předpovědi mohou začít bavit o svatbě. Poradci mu ale doporučují krotit hrdost, jinak si štěstí může sám pokazit. Čtveřici uzavírá Prase (1959, 1971, 1983, 1995), kterému obě předpovědi přisuzují velmi silné milostné štěstí. Klíčem má být společně strávený čas a otevřené rozhovory o plánech. Ostatní znamení: Láska přijde, když jí otevřou dveře
Dobré vyhlídky má i
Drak (1964, 1976, 1988, 2000). Jeho milostné štěstí je podle filipínských poradců letos mimořádně silné, singapurská předpověď ale připomíná, že by si měl dávat pozor na slova, která mohou ranit. Koza (1967, 1979, 1991, 2003) patří podle tradice mezi přátele koně, a právě proto se jí ve vztazích daří. Předpověď z magazínu PhilSTAR L!fe dokonce mluví o vhodné chvíli pro žádost o ruku, jen je potřeba vyřešit nevyslovené problémy dřív, než přerostou ve spor.
Podobně si stojí
Pes (1958, 1970, 1982, 1994), další přirozený spojenec koně. Nezadaní mohou najít lásku, pokud se nebudou bát otevřít srdce, páry by měly být trpělivé. U Tygra (1962, 1974, 1986, 1998) se předpovědi rozcházejí: filipínští poradci mluví o velké souhře s vládnoucím znamením, singapurští ho ale varují před vztahem s člověkem, který k němu nesedí.
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Had (1965, 1977, 1989, 2001) a Opice (1968, 1980, 1992, 2004) mají podle předpovědí rok spíš smíšený. Hadům se ve vztazích daří, skryté nejasnosti ale mohou přerůst v nedorozumění, a tak jim poradci radí mluvit napřímo. Opice mohou navázat nová pouta, mají si ale hlídat prudkou povahu a nesvalovat vinu na druhé. Nezadané Opice se podle singapurské předpovědi mohou občas cítit osaměle. Kůň a Krysa: Na lásku je potřeba víc trpělivosti
Nejvíc zkoušek čeká paradoxně samotného
Koně (1954, 1966, 1978, 1990). Hongkongský deník South China Morning Post cituje předpověď, podle které se Koně letos dostávají do střetu s tchaj-suej, ochranným božstvem roku, a mohou čekat turbulence ve vztazích. Filipínští poradci jim radí vyhýbat se zbytečným hádkám a hlídat si emoce, aby vztah neskončil rozchodem.
Opatrnější by měla být i
Krysa (1960, 1972, 1984, 1996), kterou tradice považuje za největšího protivníka koně. Romantika k ní podle předpovědí přichází pomaleji a nejlepší radou je trpělivost. Útěchou pro obě znamení může být, že rok ohnivého koně skončí s lunárním novým rokem a jeho vláda nad romantikou tak brzy vyprší. Korejci každopádně každý listopad ukazují, že na vyznání někdy stačí krabička tyčinek a pár upřímných slov.
Zdroje: The Korea Times, Korea JoongAng Daily, BeautiPin, Aclipse, Her World, PhilSTAR L!fe, South China Morning Post