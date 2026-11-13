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Horoskop prozrazuje, kterým znamením přeje láska až do konce roku: Více znamení čeká romantické vzplanutí, dvě neminou bouřlivé chvíle

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Jedenáctého listopadu se Jižní Korea zase na jeden den proměnila v zemi čokoládových tyčinek. Barevné krabičky mizely z regálů večerek, putovaly mezi spolužáky, kolegy v kanceláři i zamilovanými páry a obchodníci počítali jedny z nejvyšších tržeb roku. Pepero Day přitom není státní svátek a jeho začátky dodnes zahaluje tajemství. Zatímco si lidé vyměňovali sladkosti a vyznání, čínská astrologie má pro poslední týdny roku ohnivého koně vlastní milostnou předpověď.
Horoskop prozrazuje, kterým znamením přeje láska až do konce roku: Více znamení čeká romantické vzplanutí, dvě neminou bouřlivé chvíle

Horoskop prozrazuje, kterým znamením přeje láska až do konce roku: Více znamení čeká romantické vzplanutí, dvě neminou bouřlivé chvíle

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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