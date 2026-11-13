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Máte rodinný dům ve městě? Za kus plotu vám dopravci zaplatí až 10 000 Kč měsíčněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na rohu zahrady, kde dřív býval kus plotu, svítí plechová skříň s […]
Máte rodinný dům ve městě? Za kus plotu vám dopravci zaplatí až 10 000 Kč měsíčně
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 13.11.2026 08:40
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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