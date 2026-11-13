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Máte rodinný dům ve městě? Za kus plotu vám dopravci zaplatí až 10 000 Kč měsíčně

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Na rohu zahrady, kde dřív býval kus plotu, svítí plechová skříň s […]
Máte rodinný dům ve městě? Za kus plotu vám dopravci zaplatí až 10 000 Kč měsíčně

Máte rodinný dům ve městě? Za kus plotu vám dopravci zaplatí až 10 000 Kč měsíčně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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