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GTA 6 ještě nevyšlo a už láme rekordy. PlayStation 5 mezitím překonal 100 mega

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Grand Theft Auto 6 ještě není na trhu, ale už překonalo rekord předobjednávek na PlayStation Store. Sony zároveň oznámilo, že PS5 překročila hranici 100 milionů dodaných konzolí. Historicky úspěšnější PS4 však zatím zůstává daleko.
GTA 6 ještě nevyšlo a už láme rekordy. PlayStation 5 mezitím překonal 100 mega

GTA 6 ještě nevyšlo a už láme rekordy. PlayStation 5 mezitím překonal 100 mega

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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