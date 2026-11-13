GTA 6 ještě nevyšlo a už láme rekordy. PlayStation 5 mezitím překonal 100 mega

Sony dosáhlo dalšího významného milníku. PlayStation 5 překonal hranici 100 milionů kusů dodaných na světový trh, a to jen několik dní před vydáním očekávaného Grand Theft Auto 6. Novinka od Rockstar Games má dorazit 19. listopadu 2026 a už nyní se může pochlubit rekordem, který žádná předchozí hra na digitálním obchodě PlayStation Store nedokázala překonat.
Podle oficiálních statistik Sony Interactive Entertainment překročily celosvětové dodávky PS5 hranici 100 milionů kusů k 10. listopadu 2026. Konzole se prodává od listopadu 2020, takže na tento výsledek potřebovala přibližně šest let.
Zajímavější je ovšem pohled na poslední týdny. Ještě 30. září evidovalo Sony 97,9 milionu dodaných konzolí. Během následujících 41 dnů tak přibylo více než 2,1 milionu kusů. V průměru to odpovídá více než 51 tisícům konzolí denně.
Pro srovnání, v období od července do září Sony dodalo 2,6 milionu PS5, tedy přibližně 28 tisíc kusů denně. Tempo dodávek se tak v posledním sledovaném období výrazně zvýšilo.
Tato čísla však mají důležitý háček. Sony zveřejňuje údaje označované jako sell-in, tedy množství konzolí dodaných obchodníkům a distributorům. Nejde přímo o počet zařízení zakoupených koncovými zákazníky. Výrazný nárůst dodávek proto ještě automaticky nedokazuje stejně vysoký růst maloobchodního prodeje.
GTA 6 přepisuje historii PlayStation Store
Grand Theft Auto 6 už před samotným vydáním vytvořilo vlastní rekord. Sony 10. listopadu potvrdilo, že se stalo nejpředobjednávanější hrou v celé historii PlayStation Store.
Přesný počet předobjednávek společnost nezveřejnila, ale označila poptávku za mimořádnou. Ve spolupráci s Rockstar Games proto umožnila hráčům začít se stahováním hry už devět dní před vydáním.
Předběžné stažení má především praktický význam. Hráči si mohou připravit herní soubory dopředu a nemusí čekat na jejich kompletní stažení až v den vydání. Pro titul, na jehož spuštění čekají miliony fanoušků, jde o podstatnou výhodu.
GTA 6 vychází 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Přestože hra dorazí také na konkurenční konzole Microsoftu, Sony ji intenzivně využívá k propagaci vlastní platformy.
Je přitom možné, že právě očekávání GTA 6 přispívá k vyšší poptávce po PS5. Pro hráče, kteří dosud zůstávali u starších konzolí, může být nová hra důvodem ke změně generace. Dostupné statistiky ale neumožňují přesně určit, kolik konzolí si zákazníci pořídili právě kvůli této novince.
Jak si PS5 vede proti předchozím generacím PlayStationu?
Překonání 100 milionů kusů posunulo PlayStation 5 mezi historicky nejúspěšnější konzole Sony. Na výsledky svého předchůdce ale zatím nedosáhl. PlayStation 4 překonal 117 milionů dodaných kusů a vůbec nejúspěšnější zůstává PlayStation 2, který překročil hranici 160 milionů.
Následující tabulka vychází z oficiálních údajů Sony a zahrnuje také přenosný PlayStation Portable.
Celosvětové dodávky konzolí PlayStation
Historické výsledky jednotlivých modelů, v milionech kusů
Konzole
Dodané kusy
Stav k
PlayStation 2
Více než 160 mil.
31. 3. 2012
PlayStation 4
Více než 117 mil.
30. 6. 2022
PlayStation (PS1)
Více než 102,4 mil.
31. 3. 2012
PlayStation 5
Více než 100 mil.
10. 11. 2026
PlayStation 3
Více než 87,4 mil.
31. 3. 2017
PlayStation Portable
Více než 76,4 mil.
31. 3. 2012
Zdroj: Sony Interactive Entertainment, Business Data & Sales.
Údaje označují dodávky na trh (sell-in) a mají různá data poslední aktualizace. Sony nezveřejňuje srovnatelný souhrnný údaj pro PlayStation Vita.
Z tabulky vyplývá, že PS5 už překonala PlayStation 3 a přiblížila se původnímu PlayStationu. K překonání PS4 jí však podle zveřejněných hranic stále chybí přibližně 17 milionů kusů. Přesnou zbývající hodnotu nelze stanovit, protože Sony aktuálně uvádí pouze zaokrouhlené minimální počty.
Samotný úspěch PS5 je zajímavý také vzhledem k tomu, že současná generace čelila v průběhu svého života komplikacím. Po počátečních problémech s dostupností hardwaru přišla další překážka v podobě zdražování konzolí. Za normálních okolností přitom herní hardware s přibývajícími lety obvykle zlevňuje.
GTA 6 může rozhodnout o dalších prodejích
Pro Sony přichází rekordní milník ve vhodnou chvíli. Grand Theft Auto 6 patří k nejočekávanějším hrám posledních let a jeho vydání může oslovit také hráče, kteří dosud neměli důvod opustit předchozí konzolovou generaci.
Pro majitele PS4 jde o zásadní rozdíl. GTA 6 na starší generaci PlayStationu nevychází, takže přechod na podporovaný hardware je pro zájemce o novinku nezbytný. Výběr se přitom neomezuje na PS5, protože Rockstar připravuje také verzi pro Xbox Series X|S.
Sony má navíc další důvod sledovat úspěch nové hry. Rekordní předobjednávky na PlayStation Store ukazují mimořádný zájem o digitální distribuci. Právě digitální prodej poskytuje provozovateli platformy možnost prodávat hry přímo zákazníkům bez tradiční maloobchodní distribuční cesty.
Na druhé straně pokračuje diskuse o budoucnosti fyzických kopií her. Část hráčů upozorňuje na nevýhody digitálních licencí, zejména nemožnost běžného přeprodávání her a závislost na podmínkách konkrétního digitálního obchodu. Vysoká čísla předobjednávek tak automaticky neznamenají, že všichni hráči dávají digitálnímu modelu přednost.
První skutečný dopad vydání GTA 6 na prodeje hardwaru bude možné hodnotit teprve podle dalších finančních výsledků Sony. Ty ukážou, zda současné zvýšení dodávek představovalo pouze přípravu obchodníků na očekávanou poptávku, nebo začátek výraznějšího růstu prodejů.
Překonání hranice 100 milionů kusů je každopádně potvrzeným úspěchem PS5. A jestli se nové Grand Theft Auto dokáže stát impulzem, který konzoli přiblíží k výsledkům PS4, bude patřit k nejzajímavějším otázkám závěru letošního roku.