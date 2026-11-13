Ewa Farna rozděluje diváky SuperStar. Její přísné hodnocení soutěžících vyvolalo vlnu kritiky

První finálový večer letošní SuperStar, který se uskutečnil ve středu 11. listopadu, přinesl nejen pěvecká vystoupení, ale také ostrá hodnocení poroty. Největší pozornost na sebe opět strhla Ewa Farna, která se nebála otevřeně upozorňovat na nedostatky jednotlivých soutěžících. U Nikolase Draškoviče jí například vadilo příliš časté používání hlasového chvění, které podle ní odvádělo pozornost od samotné písně. Samuelovi Dózsovi vytkla problémy s rytmem a celkovým vyzněním jeho vystoupení. Výhrady měla také k Polině Babiy, u níž upozornila na to, že technicky přesný zpěv ještě nemusí znamenat dostatečně osobitý výkon. Adamu Hlůžkovi zase naznačila, že jeho vystoupení sice mělo určitou úroveň, ale nepřesvědčilo ji natolik, aby sama vyhledala jeho koncert. Právě rozdíly mezi jejím hodnocením a reakcemi ostatních porotců přiměly část diváků k další diskusi.
Některým divákům vadí způsob její kritiky
Výhrady vůči zpěvačce se na sociálních sítích objevují už od začátku letošní řady, po přímých přenosech však získaly další pozornost. Někteří komentující považují Farnou za příliš přísnou a domnívají se, že její poznámky mohou na mladé účastníky působit zbytečně tvrdě. Kritizují především chvíle, kdy soutěžící po náročném vystoupení slyší několik negativních připomínek za sebou. Další diváci si všímají také výrazů její tváře během jednotlivých pěveckých výkonů. Objevily se rovněž názory, že k některým zpěvákům přistupuje vstřícněji než k jiným, zejména při srovnávání hodnocení dívek a chlapců. Jde však o subjektivní dojmy části publika, nikoli o prokázané rozdílné zacházení se soutěžícími. Jiní fanoušci naopak zpěvačku hájí s tím, že úlohou poroty není pouze chválit, ale také upozorňovat na nedostatky a připravovat účastníky na skutečné prostředí hudební branže.
Přestože bývá Farna v letošní řadě často velmi přísná, během jednotlivých vystoupení dokázala projevit také nadšení a silné emoce. Výrazně například ocenila Karolínu Pelíškovou, která se rozhodla představit vlastní píseň Odevzdávám se všem loukám. Porotkyně vyzdvihla její osobitost a schopnost vystoupit s vlastní tvorbou namísto pouhého napodobování známých interpretů. Právě originalitu a jasně rozpoznatelný hudební styl přitom Farna u mladých zpěváků dlouhodobě považuje za důležité přednosti. Silný okamžik přineslo také vystoupení Natálie Schielové, která navzdory zdravotním obtížím zazpívala skladbu Zatmění. Její výkon dojal porotu i přítomné diváky a ukázal odlišnou stránku jinak nekompromisního hodnocení. Farna tak během jediného večera dokázala některé soutěžící výrazně kritizovat, zatímco jiným poskytla velmi pozitivní zpětnou vazbu.
Výsledek finále přinesl další překvapení
Středeční večer nakonec skončil vyřazením dvou soutěžících, jejichž odchod vyvolal další reakce fanoušků. V SuperStar skončili Samuel Dózsa a Kristián Holer, kteří se přitom během předchozích kol zařadili mezi výrazné osobnosti letošního ročníku. Především Holer přitahoval pozornost vlastním repertoárem, vystupováním a výraznou podporou části publika. Ve finálovém kole představil svou skladbu Moje SuperStar, ale ani to mu nezajistilo dostatečný počet hlasů. Rozhodující slovo totiž v této fázi soutěže patří televizním divákům, nikoli samotné porotě. Výsledek tak ukázal, že příznivé hodnocení odborníků ani popularita na sociálních sítích automaticky nezaručují postup. Přísnost jednotlivých porotců proto může ovlivnit veřejné vnímání soutěžících, jejich konečné umístění však závisí především na hlasování publika.
Pro Ewu Farnou není práce v porotě SuperStar novou zkušeností, do soutěže se však letos vrátila po třináctileté přestávce. Vedle ní usedli Pavol Habera, Calin a Jakub Prachař, zatímco moderování se znovu ujal Leoš Mareš. Jednotliví porotci mají odlišný přístup k hodnocení, což se výrazně projevuje zejména při živých vystoupeních. Habera se často zaměřuje na pěveckou stránku výkonu, Calin posuzuje také současný hudební projev a Prachař přidává vlastní pohled na vystupování a osobnost účastníků. Farna klade důraz na přesvědčivost, originalitu a schopnost předat posluchačům emoce. Rozdílné názory porotců tak mohou u jednotlivých soutěžících vyvolávat velmi odlišná hodnocení, přestože všichni sledují stejné vystoupení. Další finálový večer je naplánován na středu 18. listopadu a vítěz letošní SuperStar má být znám 9. prosince.
Zdroje: extra.cz, expres.cz, super.cz, tv.nova.cz, seznamzpravy.cz