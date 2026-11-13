Česká tenistka prohrála důležitý zápas, přesto slaví mimořádný úspěch. Dokázala něco, co se dlouho nepodařilo

Linda Nosková nastoupila ve čtvrtek 12. listopadu proti domácí Jessice Pegulaové s vědomím, že účast mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami turnaje už má zajištěnou. Přesto chtěla navázat na předchozí dvě vítězství a skupinu zakončit bez jediné porážky. Americká soupeřka však měla vlastní motivaci, protože potřebovala vyhrát, aby si zajistila postup do semifinále. První set nabídl vyrovnanou bitvu, v níž česká reprezentantka dokázala opakovaně smazat ztrátu podání. O vítězce nakonec rozhodovala zkrácená hra, kterou Pegulaová ovládla poměrem 7:2. Nosková následně získala druhou sadu 6:4 a utkání musel rozhodnout třetí set.
V závěrečném dějství měla česká tenistka blízko k vítězství, když se dostala do vedení 2:0 a později si za stavu 5:4 vypracovala mečbol. Rozhodující příležitost však neproměnila, protože její úder skončil mimo vymezené území kurtu. Pegulaová nabídnutou šanci využila, získala tři hry za sebou a po dvou hodinách a 45 minutách zvítězila 7:6, 4:6 a 7:5. Američance výrazně pomohlo také podání, při němž zaznamenala 16 es. Noskovou naopak během utkání trápily dvojchyby, kterých se dopustila celkem patnáct. Přesto česká reprezentantka odcházela z kurtu jako vítězka skupiny, což bylo vzhledem k předchozím výsledkům jejích soupeřek rozhodující.
O pořadí rozhodovaly získané sety
Po skončení skupinové části měly Nosková, Pegulaová a Coco Gauffová shodnou bilanci dvou vítězství a jedné porážky. O konečném pořadí proto rozhodoval poměr vyhraných a prohraných setů. Česká hráčka měla nejlepší bilanci 5:2, Pegulaová skončila druhá s poměrem 5:3 a Gauffová obsadila třetí místo s bilancí 4:3. Američance tak nepomohlo ani vítězství nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou, kterou v posledním utkání porazila 6:4 a 7:5. Nosková si přitom postup zajistila už ve druhém zápase, když favorizovanou Gauffovou přehrála dvakrát 6:3. V úvodním utkání navíc zdolala Kosťukovou 6:2 a 6:4, takže do rozhodujícího dne vstupovala bez ztraceného setu.
Mladá Češka navázala na Petru Kvitovou
Úspěch Noskové má mimořádnou hodnotu také z historického hlediska, protože se stala nejmladší hráčkou od Petry Kvitové v roce 2011, která při své premiéře na Turnaji mistryň dokázala postoupit do semifinále. Český tenis tak získal další výrazný úspěch v sezoně, během níž Nosková vyhrála také Wimbledon a turnaj v Berlíně. Její výkony v Indian Wells navíc potvrzují, že se dokáže prosadit i proti hráčkám z absolutní světové špičky. Výhra nad Gauffovou byla už jejím druhým letošním vítězstvím nad touto soupeřkou. V sobotním semifinále ji čeká vítězka zbývajícího souboje mezi Arynou Sabalenkovou a Elinou Svitolinovou. Nosková tak zůstává ve hře o jednu z nejcennějších trofejí ženského tenisu, přestože poslední utkání základní skupiny nedokázala dotáhnout do vítězného konce.
Zdroje: ceskenoviny.cz, wtatennis.com, livesport.cz