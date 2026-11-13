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Neobvyklý nález při vypouštění rybníka. Na dně se ukrývala záhadná želé koule

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Překvapením skončil výlov Hořejšího Padrťského rybníka v CHKO Brdy. Na obnaženém dně našli rybáři s přírodovědci rosolovitou kouli připomínající želatinu. Jde o bochnatku americkou, kolonii tisíců drobných živočichů, která může být velká i jako fotbalový míč. Její přítomnost vypovídá o kvalitě vody.
Neobvyklý nález při vypouštění rybníka. Na dně se ukrývala záhadná želé koule

Neobvyklý nález při vypouštění rybníka. Na dně se ukrývala záhadná želé koule

Zdroj: Karel Hutr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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