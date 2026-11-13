Úplatkářská aféra v českém fotbale. Bývalý kontroverzní rozhodčí Puček měl předat sudímu 200 tisíc korun

Peníze podle Petříkovy výpovědi nepřišly v obálce do kabiny ani na účet. Převzal je po skončení sezony v parku před pražským hlavním nádražím. Tak to stojí v protokolu z policejního výslechu, do něhož nahlédl
Radiožurnál. Částka měla být odměnou za utkání z 28. května 2023, ve kterém Opava v posledních minutách otočila skóre a zachránila se ve druhé lize. Petříkovo doznání je ve spisu silný procesní fakt. Nejde ale o pravomocný verdikt a Puček, Opava ani její funkcionář Martin Latka odsouzeni nejsou. Případ starý tři roky přesto dnes, 12. listopadu 2026, míří přímo do rozehrané sezony Chance Národní Ligy. Po tom, co se stalo Karviné, už nejde jen o pověst. Jde o tabulku. Schůzka v McDonald’s a penalta pro domácí
Podle Radiožurnálu se Petřík s Pučkem sešli v květnu 2023 v McDonald’s na Václavském náměstí. Tykali si, starší Puček oslovoval mladšího kolegu „Honzíku“. Do zápasu Opavy s Varnsdorfem zbývalo pár dní a podle protokolu už tehdy řešili jeho průběh i výsledek.
Petřík pak utkání řídil jako hlavní rozhodčí. Varnsdorf vedl po gólu Pavla Osmančíka a Opava se dlouho trápila. Pak přišla 87. minuta a vyrovnání Jana Kadlece, ve třetí minutě nastavení rozhodl Samuel Šigut. Opava vyhrála 2:1 a ve druhé lize zůstala.
Takový konec se dal tehdy prodat jako záchranářské drama. Dnes ho spis ukazuje v jiném světle. Petřík podle výslechu uvedl, že „pískal tendenčně“ a nařídil penaltu ve prospěch Opavy. Motiv přitom nepopsal jen penězi. Puček mu měl slibovat pomoc na mezinárodní scéně a cestu do vyšší kategorie rozhodčích. Podle Petříka nebyl jen tím, kdo předává peníze, ale i mentorem, který mu dlouhodobě radil, jak pískat.
Seznam Zprávy na základě policejních dokumentů doplňují, že se na podplacení Petříka měl kromě Pučka podílet i sázkař Daniel Černaj.
Puček: jméno, které se v kauzách vrací
Pro Lubomíra Pučka nejde o první korupční aféru. Bývalý ligový rozhodčí a pozdější fotbalový funkcionář byl v roce 2006 pravomocně odsouzen k pokutě 70 tisíc korun za podplácení sudího Jiřího Vodičky. iSport připomíná i podezření z let 2009 a 2012, ta se mu ale neprokázala. V zákulisí českého fotbalu si přesto vysloužil pověst vlivného hráče.
V současné kauze je Puček obviněn z podplácení, Petřík z přijetí úplatku. Puček podle Radiožurnálu při výslechu nejprve odmítl vypovídat. Později měl po poradě s obhájcem přislíbit, že se k většině obvinění přizná, ovšem s odkladem ze zdravotních důvodů.
Trestní zákoník za základní podplacení stanoví až dva roky vězení, za přitěžujících okolností jeden až šest let. Za přijetí úplatku hrozí v základní podobě až čtyři roky nebo zákaz činnosti. Fotbalová disciplinárka může jít ještě dál: zákaz činnosti až na 20 let, vyloučení z FAČR a pokuta až 10 milionů korun.
Opavský zápas je přitom jen jedním dílkem většího obrazu. Policie podle Radiožurnálu od března 2023 sledovala organizovanou skupinu působící ve Slezsku, s odposlechy i štěnicemi v autech. Obviněno bylo nakonec 33 lidí. Za hlavu skupiny policie označuje Petara Gavriće, Černaje za jednoho z nejvýše postavených členů. Podle Seznam Zpráv fungoval jako „dvojka“, verboval mladé hráče a učil je tajná hesla k ovlivňování zápasů.
Opava a Latka před etickou komisí
Mnohem tvrdší než mediální přepisy jsou oficiální dokumenty Etické komise FAČR. Podle rozhodnutí o změně právní kvalifikace z 1. dubna 2026 se SFC Opava měla prostřednictvím Martina Latky dopustit úplatkářství ve dvou zápasech:
Utkání Datum Podezřelá částka SFC Opava vs. FK Varnsdorf 28. 5. 2023 200 000 Kč SFC Opava vs. Zbrojovka Brno 30. 9. 2023 nejméně 30 000 Kč
V obou případech měl úplatek směřovat k Janu Petříkovi. Komise zahájila disciplinární řízení s klubem i s Latkou; podle dokumentů jde zatím o podezření, nikoli o rozhodnutí o vině. Konkrétní termín projednání ve veřejně dostupných dokumentech uveden není. FAČR pouze uvádí, že se věcí bude zabývat na dalších zasedáních a podezřelí budou o termínu vyrozuměni.
Opava i Latka při výsleších na policii i před etickou komisí trvali na nevině. Že by své stanovisko po Petříkově doznání změnili, zatím veřejně známo není.
Trestní linie má navíc procesní zádrhel. Podle iSportu státní zástupce zrušil stíhání klubu jako právnické osoby kvůli formálním vadám v popisu toho, jak se jednání přičítá klubu. Po nápravě se s obnovením počítá. Disciplinární řízení ale na trestní verdikt čekat nemusí. A právě to je pro Opavu nejnebezpečnější.
Karvinský precedent
Karviná letos ukázala, jak daleko může fotbalová justice dojít. Etická komise ji v červnu vyloučila z první ligy a uložila jí pokutu 10 milionů korun. Faktický šéf klubu, karvinský primátor Jan Wolf, dostal zákaz činnosti ve fotbale na 12 let a pokutu 3 miliony korun. Šlo o ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub i Wolf obvinění odmítali a rozhodnutí v době zveřejnění nebylo pravomocné.
Obě větve spojují stejná jména. Podle Radiožurnálu se Černaj, Puček a Wolf měli sejít kvůli zápasu Karviné s Českými Budějovicemi v březnu 2024.
Opavský případ se od karvinského liší v jedné podstatné věci. U Karviné nikdo z přímých aktérů vinu nepřiznal. V opavské větvi se k převzetí peněz i k manipulaci zápasu podle protokolu doznal sám rozhodčí. Důkazní obraz je tak podle nás pro Opavu nepříznivější, než byl pro Karvinou v okamžiku, kdy padl trest.
Disciplinární řád FAČR dává komisi u úplatkářství, které klub spáchá s vědomím funkcionáře, tyto možnosti: kontumaci utkání, odečet až 20 bodů, vyloučení družstva ze soutěže, pokutu až 10 milionů korun.
Latkovi jako fyzické osobě hrozí stejný rámec jako ostatním aktérům: zákaz činnosti až na 20 let nebo pokuta do 10 milionů.
Co by vyloučení udělalo s druhou ligou
Opava je podle aktuální tabulky
Chance Národní Ligy sedmá s 18 body. Nad ní jsou Karviná s 31 body, Dukla s 27, Jihlava s 26, Vlašim a Příbram s 21 a Ústí s 20. Ironií je, že vedoucí Karviná hraje druhou ligu právě kvůli korupčnímu trestu.
Podle scénáře, který popisuje SportWin, by se při vyloučení Opavy během sezony její výsledky anulovaly, nikoli kontumovaly, a soutěž by se dohrála s 15 týmy. Oporou je analogie s Karvinou: Ligová fotbalová asociace tehdy uvedla, že by se po nabytí právní moci vyloučení výsledky Karviné v sezoně anulovaly.
V praxi by to neznamenalo jen zmizení sedmého týmu. Každý soupeř, který s Opavou bodoval, by o body přišel, a kdo s ní prohrál, by si naopak polepšil. Přepočítala by se celá tabulka včetně boje o postup, baráž i sestup. Kluby, které dnes plánují jaro podle aktuálních rozdílů, by se mohly ráno probudit v jiné soutěži, než jakou hrály večer předtím.
Kdy a jestli vůbec takový verdikt padne, zatím jisté není. Karvinský případ ale ukázal, že etická komise na pravomocný trestní rozsudek čekat nemusí a že je ochotna sáhnout po nejtvrdší sankci.
Park před hlavním nádražím je pár minut chůze od Václavského náměstí, kde se podle spisu všechno domlouvalo. Dvě stě tisíc korun, které tam měly změnit majitele, dnes ohrožuje víc než pověst jednoho rozhodčího. V sázce je celá druholigová sezona.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl