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Ještě nedávno to byla špička, dnes už ji vývojáři opouštějí. AI rychle zastarává

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Vývojáři začínají opouštět AI modely už několik týdnů po jejich uvedení. Analýza společnosti Vercel ukazuje, že tři čtvrtiny týmů přestanou model používat během měsíce od vrcholu jeho popularity. Na rychlém střídání technologií navíc vydělává Anthropic.
Ještě nedávno to byla špička, dnes už ji vývojáři opouštějí. AI rychle zastarává

Ještě nedávno to byla špička, dnes už ji vývojáři opouštějí. AI rychle zastarává

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 02:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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