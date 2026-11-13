Ještě nedávno to byla špička, dnes už ji vývojáři opouštějí. AI rychle zastarává

Ještě nedávno to byla špička, dnes už ji vývojáři opouštějí. AI rychle zastaráváPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ještě nedávno to byla špička, dnes už ji vývojáři opouštějí. AI rychle zastaráváZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 13.11.2026 02:00
OpenAI oznámilo konec dvou hlasových režimů ChatGPT. Od 11. prosince 2026 zmizí Advanced a Standard, které...
Umělá inteligence měla zaměstnancům usnadnit práci. Podle nového průzkumu však přinesla nečekaný problém....
Po krádeži kryptoměn za 6,3 miliardy dolarů na burze Binance přišli severokorejští hackeři s neobvyklým...
Microsoft představil v patentové přihlášce způsob, jak využít nečinné grafické karty domácích počítačů k...
Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...Všechny články tohoto autora →