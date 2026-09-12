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Oloupané brambory či česnek za pár vteřin. Triky babiček fungují

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Dennívýzva
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Znáte to. Snažíte se oloupat brambory a moc se to nedaří. Často končí se slupkami na kompostu nebo v koši také kousky brambor, které byste jinak mohli bez větších problémů zkonzumovat. Mnohdy se slupka od uvařených brambor lepí na samotné brambory a nelze ji za žádnou cenu odstranit. Podobné je to mnohdy i s loupáním česneku. To může být také neskutečně zdlouhavé a nepříjemné. Existují přitom jednoduché triky, jež nám tyto činnosti usnadní. Jaké? To vám prozradíme v tomto článku. Přidáme ale i další kuchyňská kouzla.
Vaření brambor

Vaření brambor

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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