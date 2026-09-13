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Tvarohové šátečky s krátkou dobou kynutí, přesto až podezřele dobré

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Tvarohové šátečky mám ráda hlavně ve dnech, kdy chci něco domácího ke kávě, ale nechci půl odpoledne hlídat kynutí. Tohle těsto je zvláštní kousek: je v něm droždí, ale díky prášku do pečiva a máslu se na nic dlouze nečeká. Výsledek je poctivý, měkký a s tvarohem uprostřed přesně takový, jaký má být.
Fotografie k tvarohovým šátečkům

Fotografie k tvarohovým šátečkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tvarohové šátečky zůstaly z minulosti, chutnají ale až podezřele současně: Jednoduchá klasika ke kávě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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