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Skořice proti mravencům: přírodní odpuzovač, který jim rozbije feromonové cestičky

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Skořice proti mravencům: přírodní odpuzovač, který jim rozbije feromonové cestičky. Mravenci z čeledi Formicidae umí fascinovat. Jsou příbuzní vos a včel, mají víc než dvanáct tisíc popsaných druhů a osídlili skoro každou pevninu. Domluví se feromony, takže si předají zprávu o jídle, o směru pochodu i o nebezpečí. Rod Atta pěstuje houby na nastříhaných listech a chová se jako pečlivý farmář. Tkalci si z hedvábí vlastních larev sešívají hnízda v korunách. Na záhonu, terase a v kuchyni z té obdivuhodné partaje rychle zbude jen otravná cestička k cukru. Právě tady se hodí skořice proti mravencům.
Mravenci

Mravenci

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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