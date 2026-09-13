Masivní litina, žádná elektronika a funguje dodnes. Kdo má doma starý Porkert, sedí na pokladu za tisíce korun

Rozdíl mezi oběma exempláři ukazuje přesně to, co rozhoduje o hodnotě starého Porkertu: kompletace, čitelné značení, zachovalost a důkaz původu v podobě obalu.
Proč litinový mlýnek z Orlických hor přežil celé století
Rod Porkertů začal ve Skuhrově nad Bělou a v Růženině huti vyrábět litinové kuchyňské strojky na přelomu 19. a 20. století. Podle oficiální historie značky se velkosériová produkce rozběhla roku 1906, v roce 1911 opouštělo továrnu 100 000 strojků ročně a do roku 1928 objem narostl na přibližně 400 000 kusů, z nichž tři čtvrtiny mířily na export. Konstrukce přitom zůstala po generace téměř beze změny: jakostní šedá litina, povrchová úprava potravinářským cínem, šnek, křížový nůž, děrovaná deska, převlečná matice, dřevěná rukojeť kliky a upevňovací svěrka ke stolu.
Výroba ve Skuhrově skončila roku 2010, ale o dva roky později značku oživil nový vlastník; dnes ji provozuje Hanhart Morkovice s.r.o. v Morkovicích-Slížanech. Současný Porkert staví na identickém principu, dává pětiletou záruku a výrobce sám uvádí, že běžné provozní rýhy funkci neovlivňují. Právě tahle kontinuita dělá ze starého kusu víc než muzejní exponát: díly jsou vzájemně kompatibilní, údržba triviální a náhradní nože či desky dostupné.
Jak poznat cenný Porkert: kontrolní seznam pro každého majitele
Samotná patina cenu netvoří. Prémii získává exemplář, který splňuje konkrétní kritéria:
Čitelné značení – odlité nebo vyražené PORKERT, číslo velikosti (5, 8, 10, 22 nebo 32) a často nápis „Made in Czechoslovakia“. Kompletní sestava dílů – tělo, šnek, křížový nůž, děrovaná deska, převlečná matice, klika s dřevěnou rukojetí, upevňovací šroub/svěrka. Zachovalý povrch – bez amatérského přebroušení, přetření či zničeného značení. Lehká patina je snesitelnější než diletantská renovace. Originální krabice a návod – papírové doplňky mizí z domácností mnohem rychleji než samotná litina, proto fungují jako důkaz původu a kompletnosti. Bonusy – náhradní desky, nástavce, dobový katalogový list.
Praktický první krok po nálezu v komoře: nafotit značení, ověřit kompletaci, provést jen šetrné očištění teplou vodou s trochou saponátu, osušit a potřít jedlým olejem. Drátěný kartáč na vrtačce nebo nátěr barvou dokáže srazit hodnotu víc než desetiletí prachu.
Kolik korun reálně vynese starý Porkert na aukci
Dohledatelné ukončené aukce na Aukru z období 2025–2026 nabízejí střízlivý obraz:
Kus Stav Konečná cena Porkert č. 10, poškozený Nekompletní, viditelné defekty 100 Kč Porkert č. 8, Czechoslovakia Běžný zachovalý kus 300 Kč Porkert č. 5, originální krabice + manuál Špinavý, ale kompletní s příslušenstvím 640 Kč Porkert vel. 32 Starožitný, větší velikost 1 199 Kč
Aktivní nabídka č. 10 v září 2026 stála 320 Kč s možností okamžitého nákupu za 370 Kč. Na eBay se Porkert v originálním boxu nabízel za 93,50 USD (přibližně 2 200 Kč), zatímco americký Enterprise No. 10 skončil na pouhých 280 Kč a vzácnější Enterprise No. 27 na zhruba 900 Kč. Českému Porkertu pomáhá lokální povědomí o značce a sběratelská poptávka po tuzemských řemeslných výrobcích.
Cenová kotva pro orientaci: nový Porkert č. 5 stojí 1 399 Kč, č. 8 vyjde na 1 649 Kč, č. 10 na 1 849 Kč, č. 22 na 2 479 Kč a č. 32 na 3 399 Kč. Většina starých kusů na Aukru zůstává pod touto hranicí. Překonat ji mají šanci hlavně mimořádně zachovalé, velké a kompletní exempláře s původním balením.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Kdo dnes kupuje retro mlýnky a proč zájem roste
V kategorii Starožitnosti a Umění > Mlýnky evidovalo Aukro v září 2026 na 990 aktivních nabídek; trh s retro kuchyňským vybavením rozhodně nepředstavuje okrajovou záležitost. Kupující se podle popisů nabídek dělí do dvou proudů: jedni hledají funkční mechanický mlýnek bez závislosti na elektřině, druzí sbírají vizuálně atraktivní artefakty české výrobní tradice.
Obě skupiny táhne stejný kulturní vítr. Oficiální
Pinterest Spring Trend Report 2026 zaznamenal meziroční nárůst vyhledávání „grandma core kitchen“ o 545 %, „dark cottagecore kitchen“ o 915 % a „rustic farm kitchen“ o 410 %. Litinový mlýnek s vyraženým nápisem PORKERT a ošoupanou dřevěnou rukojetí přesně zapadá do obou kategorií: kuchyňská pomůcka připravená k okamžitému nasazení i dekorativní prvek s příběhem sahajícím do Orlických hor počátku minulého století. Proč se vyplatí starý Porkert neházet do šrotu
Elektrické mlýnky na Aukru startovaly v době rešerše zhruba od 789 Kč. Plastové převody, motor náchylný k přehřátí, obtížná opravitelnost; to vše kontrastuje s litinou, kterou stačí po každém použití omýt, osušit a potřít olejem. Starý Porkert nepotřebuje zásuvku, servisní středisko ani náhradní elektroniku. Potřebuje jen ruku, která zatočí klikou.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha