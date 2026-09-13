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Sběratelé utratili 19 milionů korun. V Praze se dražily vzácné známky i rukopisy

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Poštovní známky a další sběratelské předměty se za 19 milionů korun prodaly v sobotní aukci pražské síně Burda Auction. Nového majitele našly například československé letecké známky, nezoubkované známky či takzvané chybotisky. Dražilo se více než 2700 položek, aukce se zúčastnilo zhruba 1000 českých i zahraničních dražitelů.
Sběratelé utratili 19 milionů korun. V Praze se dražily vzácné známky i rukopisy

Sběratelé utratili 19 milionů korun. V Praze se dražily vzácné známky i rukopisy

Zdroj: Veronika Kotmanová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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