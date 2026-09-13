Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Falešný hrdina dostal stovky lidí za mříže. Chalupa pracoval pro StB, přesto získal čestný doktorát

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vlastislav Chalupa působil jako respektovaný bojovník za demokracii. Skutečnost za jeho falešným odbojem odhalili historici až po sametové revoluci.
Nejvýkonnější udavač StB dostal metál od univerzity.

Nejvýkonnější udavač StB dostal metál od univerzity.

Zdroj: FOTO:vizualizace redakce kroniQa prostř. GEMINI
Reklama
Další články z kroniQa
Válka gangů v Libině stála před třinácti lety život mladého muže. Desítky svědků identitu vraha znají, ale zarytě mlčí
Válka gangů v Libině stála před třinácti lety život mladého muže. Desítky svědků identitu vraha znají, ale zarytě mlčí
Tajemná záře v podzemí! Jihlavská chodba děsí a fascinuje davy
Tajemná záře v podzemí! Jihlavská chodba děsí a fascinuje davy

Jihlavské podzemí láká turisty na záhadnou světélkující chodbu. Zelenkavá záře na stěnách má překvapivé...

Ivana Košková vyrazila před 29 lety na kole k tetě a už nedorazila. Poslední svědkyně ji viděla u hřbitova
Ivana Košková vyrazila před 29 lety na kole k tetě a už nedorazila. Poslední svědkyně ji viděla u hřbitova

Čtrnáctiletá Ivana Košková vyrazila před devětadvaceti lety na prázdninovou návštěvu tety. Do cíle nikdy...

První český automobil byl přezdíván Antikrist. Při havárii zemřel člověk a konstruktéru Svitákovi hrozilo vězení
První český automobil byl přezdíván Antikrist. Při havárii zemřel člověk a konstruktéru Svitákovi hrozilo vězení

Konstruktér Leopold Sviták dal našim zemím první osobní automobil. Vlastní vynález ho ale stál zdraví a...

Sisi po atentátu sama došla 100 metrů na loď. Nikdo netušil, že za pár minut zemře
Sisi po atentátu sama došla 100 metrů na loď. Nikdo netušil, že za pár minut zemře

Smrt rakouské císařovny Sisi v ulicích Ženevy dodnes přitahuje pozornost. Setkání s italským radikálem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.