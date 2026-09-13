Falešný hrdina dostal stovky lidí za mříže. Chalupa pracoval pro StB, přesto získal čestný doktorát

Jméno Vlastislav Chalupa dnes veřejnost téměř nezná. Tento nenápadný právník a někdejší politik přitom ovlivnil moderní dějiny jako jeden z nejvýkonnějších agentů Státní bezpečnosti. S chladnou hlavou dokázal poslat stovky nevinných lidí za mříže a patnáct z nich až na samotné popraviště. Celý život se přitom před okolím úspěšně vydával za statečného odbojáře a neohroženého bojovníka za demokracii.
Únos naoko a rychlá kapitulace
Příběh budoucího udavače začal v rodině opavského soudce. Chalupa vyrůstal v harmonickém prostředí a za druhé světové války si dokonce prošel osmi měsíci v koncentračním táboře Sachsenhausen. Po válce řídil civilní protileteckou obranu v brněnské bance a plynule navázal kariéru v Československé straně národně socialistické. Vypracoval se na uznávaného analytika a mnozí v něm viděli budoucího předsedu. Zlom nastal v dubnu roku 1948. Chalupa plánoval emigraci za hranice. Před odjezdem ho zastavilo auto plné příslušníků tajné policie.
Vyšetřovatelé mu namluvili zkazku o hrozící smrti a vykonstruovali falešnou záchrannou akci. Odvezli ho do konspirační chaty v Krkonoších. Sám zadržený během dramatické jízdy tvrdě usnul a na místě ho museli dokonce budit. V horském úkrytu pak během pouhých dvou dnů podepsal slib spolupráce. Obešlo se to bez fyzického násilí. Vyšetřovatel Otmar Kašina mu jednoduše popsal vizi pokrokového křídla toužícího po skutečném socialismu bez diktátu.
Loutkář falešných odbojářů
Nová role pod krycím jménem major Král mu sedla naprosto dokonale. Dostal za úkol zorganizovat takzvané kontrolní sítě. Chalupa tak s tichým souhlasem svých řídících orgánů založil ilegální Československou stranu práce a začal vydávat časopisy Plamen a Hlas svobodné republiky. Tiskoviny vznikaly přímo v budově ministerstva vnitra na pražské Letné. Cíl celé akce Skaut byl naprosto cynický. Měla přilákat skutečné odpůrce režimu a dostat je pod absolutní kontrolu.
Mladí lidé prahnoucí po boji proti komunistům se hlásili u kontaktních osob a dostávali instrukce od majora Krále. Většina z nich zaplatila za svou odvahu dlouholetým žalářem. Zpravodajské informace pro západní služby navíc ochotně vyráběli sami specialisté z ministerstva. „Já jsem mu věřil a nevěřil. Když odmítnu, pravděpodobně celý odboj zlikvidují. Když řeknu ano, musí mne pustit a potom se mohu rozhodovat,“ obhajoval později Chalupa své činy v rozhovoru pro Českou televizi.
Pařížská mise a strach z americké policie
V září roku 1949 nastoupil do letadla směr Francie vybavený falešným pasem na jméno František Černý. Rozvědka ho vyslala přímo mezi uprchlé politiky jako agenta Maisona. V Paříži rychle zapadl do exulantských kruhů a začal detailně mapovat činnost západního odboje. Výměnou za informace si vymínil přílet své manželky s dítětem. Rodina přitom o jeho dvojím životě neměla nejmenší tušení. Zahraniční agent v této době zaslal do Prahy i heslo na odbojovou skupinu Milady Horákové. Kontakt nakonec selhal kvůli nechtěnému zkomolení samotného hesla.
Na konci roku 1951 přesídlil z Evropy do Spojených států amerických. Usadil se v Chicagu a našel si místo v tamní bance. Státní bezpečnost ho kontaktovala až v roce 1956 a přidělila mu nové krycí jméno Director. Brzy začal trpět obrovskými obavami z odhalení. Schůzky s řídícími důstojníky odmítal ze strachu před agenty FBI. Československá centrála nakonec ztratila trpělivost a v roce 1961 jeho svazek definitivně uložila do archivu.
Čestný doktorát pro spolupracovníka režimu
Navenek Vlastislav Chalupa působil jako nepřítel komunistů a stoupal v hierarchii exilových organizací. Po sametové revoluci se triumfálně vrátil do rodné země a hodlal zkoumat dějiny třetího odboje. V roce 1991 jeho celoživotní hru ocenila Masarykova univerzita prestižním čestným doktorátem. Pravda vyplula na povrch až o několik let později. Historici objevili staré svazky a detailně popsali mechanismus jeho rozsáhlé zrady.
Právník se s veřejným odhalením nikdy nesmířil. Podal žalobu na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu pro urážku na cti. Obvodní i městský soud však smetli jeho námitky ze stolu a potvrdili autentičnost archivních materiálů. Zklamaný muž zemřel v srpnu 2002 v americkém státě Illinois. Své verzi o hrdinském boji za svobodu věřil podle všeho až do úplného konce.
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