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ČSSZ chystá od 30. září změnu, která se dotkne seniorů. Někteří za ni budou muset zaplatit

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Papírové oznámení o zvýšení důchodu už ČSSZ neposílá automaticky. Kdo ho chce dostat poštou také při další lednové valorizaci, musí svou žádost doručit nejpozději do 30. září.
Od 30. září čeká některé důchodce novinka. ČSSZ mění pravidla a ne pro všechny bude zdarma.

Od 30. září čeká některé důchodce novinka. ČSSZ mění pravidla a ne pro všechny bude zdarma.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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