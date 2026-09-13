ČSSZ chystá od 30. září změnu, která se dotkne seniorů. Někteří za ni budou muset zaplatit

Způsob, jakým se příjemci důchodů dozvídají podrobnosti o valorizaci své penze, se od roku 2026 mění. Česká správa sociálního zabezpečení přešla především na elektronické valorizační oznámení a papírový dokument už automaticky neposílá všem příjemcům důchodu domů. Informace o nové výši penze lze bezplatně získat elektronicky. Lidé s datovou schránkou dostávají oznámení právě do ní, ostatní si jej mohou po přihlášení zobrazit na ePortálu ČSSZ. Důchodci, kteří nadále dávají přednost klasickému dopisu, však o tuto možnost nepřišli. Musí o ni ale sami požádat.
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Pro lednovou valorizaci rozhoduje 30. září
Právě zde je důležité datum 30. září. Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě musí být ČSSZ doručena nejpozději tři měsíce před měsícem, ve kterém valorizace proběhne. Pokud tedy chce důchodce dostat papírové oznámení poštou v souvislosti s lednovou valorizací roku 2027, musí ČSSZ jeho žádost obdržet nejpozději 30. září 2026. Nestačí přitom počítat pouze s datem, kdy člověk žádost odešle. Rozhodující je její doručení. Pokud dorazí později, začne se vztahovat až na další valorizaci v pořadí.
Za dopis si část důchodců zaplatí
Papírové oznámení zasílané poštou navíc není pro všechny zdarma. U lidí narozených od roku 1955 ČSSZ náklady na jeho doručení odečte z první valorizované splátky důchodu. Aktuálně činí poštovné za zásilku v rámci České republiky 26 korun. Jiná pravidla platí pro seniory narozené před rokem 1955. Ti náklady na zasílání listinného valorizačního oznámení nehradí, přesto ale musí o jeho zaslání požádat. Samotná valorizace důchodu samozřejmě není podáním této žádosti nijak podmíněna. Žádost se týká pouze způsobu, jakým člověk obdrží informace o zvýšení své penze.
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Existují i možnosti zcela zdarma
Kdo nechce platit za doručení papírového dokumentu, může využít několik bezplatných variant. Valorizační oznámení je dostupné prostřednictvím ePortálu ČSSZ po přihlášení elektronickou identitou a držitelům datových schránek je doručováno elektronicky. ČSSZ zároveň zachovala možnost získat papírové oznámení zdarma při osobní návštěvě kterékoliv správy sociálního zabezpečení, kde jej pracovníci vytisknou. Důchodce tedy nemusí mít doma počítač ani datovou schránku a současně nemusí za papírový dokument platit, pokud si jej vyzvedne osobně.
Žádost má předepsaný formulář
Pro zasílání oznámení poštou je nutné použít tiskopis s názvem Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě. Formulář je dostupný na ePortálu ČSSZ a lze jej doručit elektronicky, osobně nebo poštou na správu sociálního zabezpečení. S vyplněním žádosti mohou pracovníci správy sociálního zabezpečení pomoci také přímo na pobočce. Pokud už člověk o papírové zasílání požádal a později si jej rozmyslí, může žádost písemně zrušit. Pro zrušení není stanoven zvláštní formulář. Aby ČSSZ následující lednové oznámení už neposílala a případný poplatek nestrhla, musí zrušení obdržet do 31. srpna daného roku.
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Samotný důchod přijde bez ohledu na zvolenou variantu
Změnu proto není třeba zaměňovat se změnou výplaty penzí. Důchodce nepřijde o valorizaci ani o část zvýšení jen proto, že si o papírové oznámení nepožádá. Jde pouze o dokument, který vysvětluje novou výši důchodu. Pro lidi zvyklé na každoroční dopis je však datum 30. září podstatné. Kdo chce mít i po přechodu ČSSZ k elektronické komunikaci valorizační oznámení doručené klasicky domů, musí žádost podat včas. U lidí narozených od roku 1955 je navíc potřeba počítat s tím, že náklady na poštovné budou odečteny z první valorizované penze.
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