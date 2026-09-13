Nasypte v srpnu 2 polévkové lžíce pod cibuli a hlavy narostou do velikosti grapefruitu. Stačí dvě přírodní suroviny za pár korun

Srpen je pro růst cibulí rozhodujícím obdobím. V tomto měsíci končí růst zelených listů a začínají aktivní procesy tvorby velkých a šťavnatých cibulí.
Poskytnutí správných hnojiv bohatých na fosfor a draslík, vám může pomoci dosáhnout vynikající sklizně – a to s minimální investicí. Pro dosažení nejlepších výsledků by se cibule měla v srpnu hnojit dvakrát. První hnojení – začátek srpna
Na začátku srpna je čas na první kolo hnojení. Během něj použijte směs složenou z 1 šálku popela, 1 šálku dolomitové moučky a 1 polévkové lžíce monofosfátu draselného. To
vše zřeďte v 10 litrech vody. Výsledný roztok by měl být nalit mezi řádky. Tento krok je klíčový, protože pomáhá obohatit půdu o draslík, fosfor a další nezbytné mikroživiny, které cibule potřebují pro zdravý růst.
Popel dodá do půdy cenný draslík, který je nezbytný pro vývoj kořenů a celkové zdraví rostlin. Dolomitová moučka je zase skvělým zdrojem vápníku a hořčíku, které hrají významnou roli při posilování cibulí a podporují jejich lepší tvorbu.
Druhé hnojení – 10 dní před sklizní
Druhé kolo hnojení by mělo být provedeno přibližně 10 dní před plánovanou sklizní cibule. Toto dodatečné hnojení je nezbytné pro dokončení vývoje cibulí (což
povede k jejich lepšímu skladování s minimální ztrátovostí). Pro přípravu druhého hnojivého roztoku rozpusťte 1 polévkovou lžíci humátu draselného v 10 litrech vody. Poté tento roztok opatrně nalijte kolem rostlin. Tato aplikace humátu draselného zajistí vašim rostlinám dodatečnou dávku draslíku. A pro ještě lepší účinek můžete k cibuli přidat ještě jednou i dolomitovou moučku. Proč je správné hnojení důležité
Podání těchto dvou základních hnojiv v červenci výrazně ovlivní kvalitu a množství sklizně cibule. Dodané živiny, zejména draslík a fosfor,
hrají klíčovou roli při vývoji cibulí, podporují silný růst a zlepšují celkový zdravotní stav rostlin. Správně vyživované cibule jsou odolnější vůči chorobám a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Kromě toho mají lepší chuť, velikost a celkový vzhled, což z domácí cibule činí vynikající doplněk vašich kulinářských pokusů. Zdroj fotografie: Pixabay Tipy pro úspěšné pěstování cibule
I když je správné hnojení zásadní, k bohaté úrodě cibule vám může pomoci několik dalších postupů:
Zvolte správnou odrůdu: Vybírejte odrůdy cibule, které jsou vhodné pro vaše klimatické a pěstitelské podmínky. Přiměřené rozestupy: Sázejte cibuli v doporučených rozestupech, aby se cibule správně vyvíjela a cirkuloval kolem ní vzduch. Zavlažování: Zajistěte důslednou a dostatečnou zálivku, zejména v období sucha. Ochrana proti plevelům: Udržujte záhony cibule bez plevele, abyste zabránili konkurenci o živiny. Ochrana proti škůdcům a chorobám: Sledujte, zda se na cibuli nevyskytují škůdci a choroby, a přijměte vhodná opatření k jejich potlačení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři