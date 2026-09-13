Bizon Hložek už zase pálí ostrými. Trápícímu se Hoffenheimu vystřelil první tři body v sezoně

Třináctá minuta, kolmice od Contého za vysoko postavenou obranu Stuttgartu. Hložek nabíhá z pravé strany, zakončuje, 1:0. Sinsheim vydechne. Před 30 150 diváky v PreZero Areně se v tu chvíli začíná psát jiný příběh, než jaký Hoffenheim nabízel první dva týdny sezony. Příběh, ve kterém tým vedení udrží. A ve kterém český útočník s přezdívkou Bizon (tu mu podle jeho vlastních slov dal ve Spartě spoluhráč Ondřej Čelůstka kvůli robustní postavě) konečně vypadá jako rozdílový hráč, kterého si Hoffenheim pořizoval.
Dva góly, které přepsaly náladu
Stuttgart do Sinsheimu nepřijel jako tým v rozkladu. Týden předtím doma smetl Kolín 4:1 a sebevědomí měl nahoře. Jenže Hložek ho srazil hned v úvodu. Po vedoucím gólu Hoffenheim kontroloval tempo a do poločasu si hlídal náskok.
Pak přišel moment, na který chtěl každý fanoušek Hoffenheimu zapomenout. Nedorozumění mezi brankářem Baumannem a Vladimírem Coufalem (ano, Coufal hrál za Hoffenheim, ne za Stuttgart) otevřelo prostor Vagnomanovi a Mittelstädt srovnal na 1:1. Staré démony se vrátily. V Kolíně tým ztratil vedení 2:1, proti Dortmundu dokonce 2:0. Scénář vypadal povědomě.
Jenže v 67. minutě zachytil Hoffenheim stuttgartskou rozehrávku, Kabak poslal Hložka do brejku a český útočník zavřel příběh, 2:1. Tentokrát žádný kolaps v závěru. Tentokrát tři body.
Z nuly na tři: kontext trápení
Aby šlo ocenit, co Hložkův dvojzápas znamená, je potřeba vidět, odkud Hoffenheim startoval. Po dvou kolech nula bodů, šestnácté místo v tabulce, skóre 4:6. A hlavně frustrující způsob, jakým body ztrácel:
- 1. kolo v Kolíně (2:3): Hoffenheim vedl 2:1, neproměnil penaltu a inkasoval v 72. a 82. minutě.
- 2. kolo s Dortmundem (2:3): Vedení 2:0 se rozplynulo, rozhodující vlastní gól padl v 86. minutě.
Problém nebyl v tom, že by tým neuměl hrát. Přímočará přechodová hra fungovala, ofenziva generovala šance. Hoffenheim jen nedokázal zápasy zavřít. Proti Stuttgartu se to poprvé povedlo, a klíčem byl právě Hložek, který obě brejkové situace proměnil s chladnokrevností, jakou předtím v dresu Hoffenheimu v lize nepředvedl.
Český trojlístek v Sinsheimu
Hložek nebyl jediným Čechem na hřišti. Coufal odehrál celý zápas na pravém kraji obrany, byť jeho jméno zůstane spojené i s komunikační chybou u vyrovnávacího gólu. Robin Hranáč zůstal na lavičce a do hry nezasáhl.
V bundesligovém střeleckém pořadí se Hložek dvěma trefami dotáhl na dohled Patriku Schickovi z Leverkusenu, který měl po třech kolech tři góly. V česko-českém souboji bundesligových kanonýrů tak Bizon ztrácí jediný zásah. Zajímavější je ale srovnání s jeho vlastní minulostí: v předchozí sezoně zapsal za Hoffenheim v lize pouhých pět startů a nulu na střeleckém kontě. Dvojzápas proti Stuttgartu je zatím jeho nejvýraznější ligový moment v tomto dresu.
Co z toho plyne pro zbytek sezony
Jedna výhra ještě nedělá obrat. Hoffenheim se odlepil ode dna, ze skóre 4:6 a nuly bodů na 6:7 a tři body, ale recept na úspěch zůstává křehký. Tým umí být smrtelně nebezpečný v rychlých přechodech, kde Hložek, Daghim i Lemperle dokážou trestat. Zároveň ale dvakrát ze tří zápasů ukázal, že obranná komunikace a schopnost udržet vedení jsou jeho Achillovou patou.
Pokud Hoffenheim vyřeší druhou stranu rovnice (držení náskoku a defenzivní soudržnost), může se z výhry nad Stuttgartem stát skutečný zlomový bod. Pokud ne, zůstane sobotní večer v Sinsheimu příjemnou epizodou uprostřed neklidné sezony. Pro Hložka osobně je to každopádně silný argument do jakékoli nominační debaty. Dva góly proti sebevědomému soupeři, oba z brejků, oba rozhodující. Přesně to, co se od Bizona čeká.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl