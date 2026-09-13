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Většina Čechů dává do koupelny laminát a za pár let ho vyhazuje. Existuje podlaha, která je 100% vodotěsná a stojí podobně

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SPC podlaha s minerálním jádrem dokáže v koupelně to, co laminát ani klasický vinyl nezvládnou: odolat vodě bez bobtnání a deformací.
Většina Čechů dává do koupelny laminát a za pár let ho vyhazuje. Existuje podlaha, která je 100% vodotěsná a stojí podobně

Většina Čechů dává do koupelny laminát a za pár let ho vyhazuje. Existuje podlaha, která je 100% vodotěsná a stojí podobně

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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