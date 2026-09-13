Většina Čechů dává do koupelny laminát a za pár let ho vyhazuje. Existuje podlaha, která je 100% vodotěsná a stojí podobně

Když si projdete nabídku českých hobbymarketů, uvidíte laminát za dvě stovky za metr čtvereční a hned vedle SPC desky za čtyři sta. Ten cenový rozdíl vypadá jako důvod sáhnout po levnější variantě. Jenže v koupelně se pravidla mění. Laminátové jádro z HDF desek nasává vlhkost, hrany bobtnají, spoje se rozjíždějí, a za pár sezon máte pod nohama zvlněnou plochu, která vypadá hůř než původní linoleum. Rigidní SPC podlahy tento scénář eliminují v zárodku: jejich minerální jádro neabsorbuje vodu. Celý příběh ale nekončí u samotného dílce.
Proč HDF jádro laminátu v koupelně prohrává boj s vlhkostí
Tarkett na svých stránkách rovnou uvádí, že jejich laminát do koupelny nedoporučuje. Důvod je materiálový: dřevovláknitá HDF deska při trvalém kontaktu s vlhkostí mění rozměry. Stačí louže po sprchování, která zůstane u prahové lišty dvacet minut, a proces začíná. Voda proniká do řezných hran, jádro bobtná, dílce se kroutí a zámky přestávají držet.
Existují samozřejmě speciální koupelnové řady. EGGER nabízí technologii AquaDura+ s ochranou proti průniku vlhkosti až 72 hodin, základní řada NatureSense Aqua slibuje 24 hodin. HARO garantuje rovněž 24 hodin odolnosti vůči stojaté vodě, ale v mokrém prostoru vyžaduje celoplošné lepení a doporučuje odbornou montáž. I technologie i4F AquaProtect, která redukuje bobtnání HDF až o 75 %, pracuje s pojmem „redukce“, tedy zpomalení procesu, nikoliv jeho vyloučení.
A pak tu zůstává zásadní omezení: EGGER výslovně vylučuje použití i svých voděodolných řad v plně mokrých zónách typu walk-in sprcha. Koupelnový laminát tedy zvládne občasné cákance, ale trvale vlhký provoz ho přesahuje.
Jak SPC minerální jádro a click zámky drží vodu venku
Rigidní SPC podlaha staví na zcela odlišném principu. Jádro tvoří směs vápence a PVC pod vysokým tlakem, tedy materiál, který vodu prostě nepřijímá. Quick-Step u svého koupelnového rigid vinylu deklaruje, že kapalina neprojde ani spárami mezi dílci. HORNBACH u konkrétní SPC minerální podlahy uvádí „100% voděodolná“ a současně zmiňuje rozměrovou stabilitu při teplotních výkyvech.
Shaw u svého rigid mineral core systému dokumentuje trojnásobnou odolnost proti poškrábání oproti tradičnímu flexibilnímu LVT a menší roztažnost při změnách teploty. Pro rodinu s dětmi a domácími mazlíčky to znamená povrch, který snese mokré stopy z vany i drápy kočky, byť Karndean upozorňuje, že jemné rýhy způsobuje hlavně písek a drobný štěrk zachycený pod podrážkami.
Klíčové je ale rozlišení, které výrobci sami zdůrazňují: vodotěsnost platí pro dílec a systém zámků, nikoliv pro celou stavební skladbu. Instalační pokyny COREtec/Shaw jasně říkají, že SPC podlaha nefunguje jako bariéra proti vlhkosti stoupající z podkladu. Voda může obejít systém přes dilatační spáry, prahy nebo okraje u stěn. Hydroizolace pod podlahou zůstává úkolem stavby, ne krytiny.
Kolik stojí SPC v českých hobbymarketech a vyplatí se příplatek?
Cenový rozptyl v tuzemských řetězcích vypadá takto:
Typ podlahy Řetězec Orientační cena za m² Základní laminát HORNBACH 200–229 Kč Voděodolný laminát HORNBACH cca 302 Kč SPC rigid (vstupní) OBI 399 Kč SPC click vinyl HORNBACH 489–605 Kč SPC vyšší řady HORNBACH 699–799 Kč
Proti obyčejnému laminátu zaplatíte za SPC zhruba dvojnásobek. Proti voděodolným laminátovým řadám se ale rozdíl zužuje na desítky až nižší stovky korun za metr čtvereční. A právě tady vstupuje do kalkulace riziko: u laminátu kupujete materiál, jehož jádro má omezenou toleranci vůči vodě. U SPC kupujete jádro, které vlhkost ignoruje. Příplatek stovky korun za metr čtvereční je v podstatě pojistka proti výměně celé podlahy za tři roky.
Pro koupelnu o rozloze šesti metrů čtverečních činí rozdíl mezi voděodolným laminátem a vstupním SPC zhruba 600 korun. Za tu částku získáte materiál, u kterého nemusíte hlídat každou kaluž.
Pokládka SPC v koupelně: co zvládnete sami a kde číhají chyby
Click montáž SPC dílců zvládne i zručnější amatér. Quick-Step popisuje instalaci jako snadnou, HORNBACH u svých SPC produktů uvádí, že panely lze řezat bez speciálních nástrojů. Víkendový projekt pro menší koupelnu je reálný, pokud splníte podmínky podkladu.
A tady se skrývá hlavní úskalí:
Rovnost: Podklad musí být rovný, bez výstupků a propadlin. Shaw požaduje čistý, suchý a konstrukčně pevný povrch. Vlhkost: U betonového podkladu na terénu HORNBACH doporučuje parotěsnou fólii a kontrolu vlhkostních limitů. Dilatace: Minimálně 5–6 mm mezera u stěn a 6 mm v prazích mezi místnostmi. SPC je rozměrově stabilnější než laminát, ale „nadoraz“ pokládat nelze. Podlahové vytápění: SPC ho snáší, ovšem je třeba dodržet teplotní limity výrobce podlahy i topného systému.
Údržba v provozu je přímočará. Karndean doporučuje pH neutrální čistič určený pro vinyl a rychlé setření rozlitých tekutin. Quick-Step varuje před přírodními mýdly a abrazivními prostředky, které zanechávají lepivý film a mění vzhled povrchu. Vlhký mop s teplou vodou a neutrálním detergentem, víc koupelnová SPC podlaha nepotřebuje.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha