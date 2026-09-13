Kam se hrabe treska a pstruh. Bezkonkurenčně nejzdravější rybu Češi úplně ignorují

Přestože se řadí mezi nejzdravější mořské druhy, v českých domácnostech se objevuje jen zřídka. Důvod? Málokdo o něm ví. A to je škoda, protože tahle ryba má všechno, co si můžete přát: minimum kostí, maximum živin a nasládlou chuť, která zaujme i ty nejnáročnější jedlíky.
Ryba, která žije na boku a umí se zneviditelnit
Platýs patří mezi ploché ryby, které se přizpůsobily životu na mořském dně. Rodí se jako běžná souměrná ryba, ale během dospívání se mu jedno oko přesune na druhou stranu hlavy – a od té chvíle plave celý život na boku.
Jeho tělo pokrývá hladká kůže a schopnost měnit barvu podle podkladu z něj dělá mistra mimikry. Když cítí nebezpečí, dokáže se bleskově zahrábat do písku a zcela splynout s okolím. Jenže pro nás je důležitější něco jiného: co skrývá pod touhle nenápadnou slupkou.
Maso platýse je libové, jemné a téměř bez kostí. Sto gramů obsahuje pouhých 86 kalorií, což z něj činí ideální volbu pro lehký, ale zároveň sytý oběd. A to není všechno.
Jaké živiny vám tato ryba dodá
Když se podíváte na nutriční profil, pochopíte, proč by platýs neměl chybět na vašem talíři. Obsahuje kvalitní bílkoviny, které tělo potřebuje pro regeneraci svalů a udržení energie. Zároveň je bohatý na polynenasycené mastné kyseliny, které podporují zdraví srdce a mozku.
Najdete v něm také selen a fosfor – minerály klíčové pro správnou funkci buněk a kostí. A co se týče vitamínů? Platýs dodá tělu vitamín A pro zrak, vitamín D pro imunitu a vitamín B12, který je nezbytný pro tvorbu červených krvinek a nervový systém.
Odborníci na výživu dlouhodobě zdůrazňují, že ryby by měly být pravidelnou součástí jídelníčku. Baltské moře nabízí hned několik skvělých druhů – sleď, tresku i méně známé platýse. Právě ten poslední zůstává v českých obchodech často přehlížený.
Cena a příprava: jednodušší, než si myslíte
Čerstvého platýse seženete v obchodech zhruba od 230 korun za kilogram, prémiové kusy z konkrétních lovišť mohou stát i 500 až 750 korun. I tak jde o rozumnou investici do zdraví.
A jak ho připravit? Možností je spousta. Výborně chutná smažený v křupavé strouhance, pečený v troubě na plátcích zeleniny, grilovaný nebo jen tak dušený s bylinkami. Jeho jemné maso si zachová chuť i při minimalistické úpravě – stačí trocha olivového oleje, citron a špetka soli.
Pokud hledáte zdravou alternativu k běžným rybám, dejte platýsovi šanci. Možná zjistíte, že tahle nenápadná ryba z Baltského moře dokáže změnit váš pohled na to, co by mělo být na talíři.
Zdroje článku: azet.sk, checkyourfood.com, liebherr.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková