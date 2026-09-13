Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kam se hrabe treska a pstruh. Bezkonkurenčně nejzdravější rybu Češi úplně ignorují

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V chladných vodách Baltského moře se ukrývá ryba, která dokáže konkurovat i těm nejslavnějším druhům. Není to treska, není to sleď – je to platýs, plochá ryba s asymetrickým tělem a masem tak jemným, že se doslova rozplývá na jazyku.
Kam se hrabe treska a pstruh. Bezkonkurenčně nejzdravější rybu Češi úplně ignorují

Kam se hrabe treska a pstruh. Bezkonkurenčně nejzdravější rybu Češi úplně ignorují

Zdroj: unsplash
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Vědci konečně zjistili, co se děje s ženským mozkem v menopauze. Jsou hodně překvapeni
Vědci konečně zjistili, co se děje s ženským mozkem v menopauze. Jsou hodně překvapeni
Máte v koupelně a v kuchyni staré obklady? Tento snadný trik z nich udělá designový skvost
Máte v koupelně a v kuchyni staré obklady? Tento snadný trik z nich udělá designový skvost

Renovace obkladů pomocí barvy slibuje rychlou proměnu za zlomek ceny rekonstrukce. Když se nátěr začne po...

Velká Británie povolila solární panely do zásuvky. Lidem by měly výrazně klesnout účty za elektřinu
Velká Británie povolila solární panely do zásuvky. Lidem by měly výrazně klesnout účty za elektřinu

Od srpna platí v Británii pravidla, která umožňují zapojit solární panel přímo do běžné zásuvky. Systém...

Nevěřte pohádce o 21 stupních. Odborníci určili úplně jinou teplotu pro optimální spánek
Nevěřte pohádce o 21 stupních. Odborníci určili úplně jinou teplotu pro optimální spánek

Myslíte si, že v ložnici potřebujete 21 °C? Omyl. Váš organismus touží po úplně jiných hodnotách – a ty se...

Nasypte toto na dno koše pod igelitový sáček. Vyhubíte bakterie a hmyz se kuchyni vyhne obloukem
Nasypte toto na dno koše pod igelitový sáček. Vyhubíte bakterie a hmyz se kuchyni vyhne obloukem

Mouchy v kuchyni dokážou zkazit náladu během vteřiny. Navíc roznášejí bakterie a kontaminují potraviny....

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.