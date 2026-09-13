Nessie je pro Skotsko zlatý důl. Příšeru nikdo nedokázal, přesto kolem ní vyrostl byznys za desítky milionů liber

Příšera, která nepotřebuje být skutečná
Kdyby Nessie zítra vyplavala doprostřed Loch Ness, nechala se natočit deseti telefony, poskytla vzorek DNA a následně spořádaně zapózovala vědcům, byla by to zoologická senzace století. Z ekonomického hlediska ale její současný stav není vůbec špatný.
Nikdo ji přesvědčivě nedokázal. Nikdo ji zároveň nedokázal každému návštěvníkovi Loch Ness definitivně vzít. A právě mezi těmito dvěma větami vznikl jeden z nejúspěšnějších turistických příběhů Skotska.
Účetní Gary Campbell, který zároveň vede oficiální registr pozorování Nessie, v roce 2018 odhadl její přínos skotské ekonomice na přibližně 40,7 milionu liber ročně. Číslo není moderním státním auditem a neměli bychom ho vydávat za přesnou dnešní cenu příšery. Vycházelo z návštěvnosti a údajů turistických podniků v oblasti. Podstatnější než samotná suma je ale rozsah infrastruktury, která kolem jednoho nedokázaného zvířete vyrostla.
Nessie totiž neprodává jen plyšáky.
Prodává důvod přijet.
Hrad by tam stál i bez ní. Turistický balíček už vypadá jinak
Loch Ness není bez příšery prázdná louže. Je to obrovské a dramatické jezero skotské Vysočiny, nad jehož vodou stojí ruiny hradu Urquhart. Region nabízí pěší trasy, cyklistiku, přírodu, historii i plavby. Lidé by sem jezdili i bez dlouhého krku vykukujícího z vody.
Jenže čísla ukazují, jak silně se turistická nabídka s legendou propojila. Akademická studie z roku 2024, která zkoumala komercializaci mýtických tvorů, připomíná, že už v roce 2019 patřily mezi deset nejnavštěvovanějších placených atrakcí ve Skotsku dvě položky spojené přímo s Loch Ness: Urquhart Castle s více než 447 tisíci návštěvníky a plavby a výlety Loch Ness by Jacobite s téměř 322 tisíci zákazníky.
Neznamená to samozřejmě, že každý člověk přišel kvůli Nessie. Znamená to ale, že nejslavnější skotský kryptid sedí přímo uprostřed regionálního turistického produktu, který kombinuje skutečnou krajinu, skutečnou historii a jednu mimořádně dobře prodejnou nejistotu.
Za 1,5 milionu liber se dá záhada pořádně naleštit
V roce 2023 prošlo Loch Ness Centre v Drumnadrochitu přestavbou za 1,5 milionu liber. Provozovatel následně uvedl, že během prvního roku po znovuotevření centrem prošlo více než 85 000 lidí ze 118 zemí. Přes 13 tisíc návštěvníků se během stejného období vydalo na vodu se sonarovým vybavením.
To je na celé věci skoro půvabné. Lidé si nekupují pouze vyprávění o příšeře. Platí za možnost účastnit se pátrání po něčem, co se během desítek let nepodařilo jednoznačně najít. Legenda se změnila v zážitek. Nessie proto funguje zároveň jako příběh, logo, suvenýr, turistický cíl i důvod vytáhnout sonar.
Nejlepší odpověď může být „možná“
Tady se dostáváme k zajímavému paradoxu. Bylo by chybou tvrdit, že Skotsko nějak organizovaně udržuje podvod, protože se mu vyplácí. Pro takové tvrzení nemáme důkaz a realita je jednodušší: region pracuje s legendou, která už dávno existuje a kterou lidé sami chtějí slyšet.
Marketingově je ale její neurčitost téměř dokonalá. VisitScotland dodnes návštěvníky zve k Loch Ness mimo jiné otázkou, zda v hluboké vodě opravdu něco žije. Turista tedy nedostává slib, že příšeru uvidí. Dostává možnost stát na místě, kde by ji vidět mohl.
To je mnohem odolnější produkt. Definitivně chycené zvíře by přešlo z kryptozoologie do zoologie. Definitivně vyvrácená legenda by zase přišla o část napětí. Současná Nessie může být při každém pohledu na tmavou vodu znovu přítomná.
A pak přijde jeden tmavý hrbol
Loch Ness má pro takový příběh mimořádně vhodné kulisy. Je dlouhé přibližně 37 kilometrů, v nejhlubším místě sahá kolem 230 metrů pod hladinu a obsahuje více vody než všechna jezera Anglie a Walesu dohromady. Voda je tmavá a viditelnost špatná.
Stačí vlna. Vynořující se pták. Plovoucí kus dřeva. Loď, jejíž brázda se z dálky rozpadne do několika hrbolů. A člověk, který přijel do Loch Ness právě proto, že ví, co tam má údajně hledat. Když nic neuvidí, koupí si možná malou Nessie v obchodě. Když něco zahlédne, odnese si lepší suvenýr: příběh.
Příšera pod hladinou je nejistá. Byznys nad ní nikoli
V tom možná spočívá největší triumf Nessie. Z biologického hlediska nemáme spolehlivý důkaz, že obří neznámý tvor v Loch Ness existuje. Z ekonomického hlediska ale není o existenci fenoménu sebemenších pochyb.
Nessie zaměstnává lidi, plní lodě, prodává vstupenky a přivádí návštěvníky do části Skotska, kterou by jinak mnozí znali podstatně méně. Nejdražší obyvatel Loch Ness proto možná nikdy pod jeho hladinou nežil.
Stačilo, že tam mohl žít.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Press and Journal – Loch Ness Monster worth nearly £41m a year to Scottish economy [2], Tourism Geographies – Selling the nation: the commodification of monstrous, mythical and fantastical creatures [3], Continuum Attractions – Guests from 118 countries welcomed to Loch Ness Centre [4], VisitScotland – Loch Ness [5], NatureScot – Freshwater lochs [6]. img ai generated