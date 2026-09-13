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Nessie je pro Skotsko zlatý důl. Příšeru nikdo nedokázal, přesto kolem ní vyrostl byznys za desítky milionů liber

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Nemusí existovat, aby vydělávala. Lochnesská příšera prodává plavby, vstupenky, hotely, plyšáky i samotnou cestu do skotské Vysočiny. Jeden odhad její hodnotu vyčíslil téměř na 41 milionů liber ročně. Paradoxně by přitom možná nebylo ekonomicky nejlepší, kdyby se záhada někdy definitivně vyřešila.
Nessie je pro Skotsko zlatý důl. Příšeru nikdo nedokázal, přesto kolem ní vyrostl byznys za desítky milionů liber

Nessie je pro Skotsko zlatý důl. Příšeru nikdo nedokázal, přesto kolem ní vyrostl byznys za desítky milionů liber

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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