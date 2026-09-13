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U Ježíška otevřeli dětský park. Prostoru vévodí čtyřmetrová skluzavka

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Rodiny s dětmi mohou v Plzni využít nový dětský park. Ten vyrostl u řeky Radbuzy v prostoru U Ježíška. Park využil terénu, hřiště vzniklo ve svahu a jeho hlavním prvkem je skluzavka. Je tu ale také zázemí pro rodiče.
U Ježíška otevřeli dětský park. Prostoru vévodí čtyřmetrová skluzavka

U Ježíška otevřeli dětský park. Prostoru vévodí čtyřmetrová skluzavka

Zdroj: MO Plzeň 2 - Slovany
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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