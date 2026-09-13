Bambus u plotu vypadá krásně první dva roky. Pak jeho oddenky překročí hranici pozemku a začne sousedský spor o tisíce korun

Představte si zahradu, kde dvouletá sazenice Phyllostachys vypadá jako slušně vychovaný trs u plotu. Nad zemí klid, pár elegantních stébel, sousedé spokojení. Jenže pod povrchem se v tu chvíli už rozrůstá síť vodorovných oddenků, které se plíží mělce pod drnem, a jednoho jarního rána vyrazí nový výhon metr, dva, tři za hranicí pozemku. Experiment
Connecticut Agricultural Experiment Station u druhů Phyllostachys aurea a P. aureosulcata zaznamenal nová stébla 0,6 až 3 metry od původní výsadby už v prvních dvou sezonách. Tím začíná příběh, který české právo řeší paragrafem 1013 občanského zákoníku, a který může stát obě strany sporu tisíce korun. Proč první dvě sezony bambusu klamou i zkušeného zahradníka
Biologie výběžkatého bambusu funguje jako časovaná nálož. Mladá rostlina investuje většinu energie do podzemního systému leptomorfních oddenků, které běží vodorovně v hloubce pouhých 5 až 45 centimetrů. University of Maryland popisuje, že s každým dalším jarem jsou nové výhonky silnější, vyšší a vzdálenější od mateční sazenice; kolonie dozrává a expanduje současně. University of Connecticut řadí rod Phyllostachys výslovně mezi výběžkaté bambusy a uvádí, že oddenky mohou překonat i třicet metrů od původního místa výsadby.
Právě tahle latentní fáze dělá z bambusu záludnějšího souseda než třeba z přerostlého smrku. Smrk vidíte růst každý rok. Bambus roste tam, kam nevidíte, pod zemí. A nové výhony raší v úzkém jarním okně mezi březnem a květnem, takže kdo zahradu nekontroluje právě v tomto období, snadno přehlédne první průnik přes hranici pozemku.
Phyllostachys versus Fargesia: jak rozpoznat rizikový rod ještě v zahradnictví
Při nákupu v českém zahradním centru stačí sledovat jediné slovo na štítku, rodové jméno. Phyllostachys znamená výběžkatý typ s agresivními podzemní oddenky, který bez protikořenové zábrany spolehlivě uteče z výsadby. Fargesia naopak tvoří kompaktní trs kolem sazenice a běžně se prodává jako neinvazivní varianta.
Rozdíl tkví v typu oddenku:
Fargesia: pachymorfní oddenek, krátký a tlustý, drží výhonky pohromadě v hustém trsu. Phyllostachys: leptomorfní oddenek, dlouhý a tenký, roste do stran a po celé délce nasazuje kořeny i nové výhony.
Royal Horticultural Society varuje, že výběžkaté druhy dokážou poškodit chodníky, tvrdé povrchy a v krajních případech i základy budov. Český specialistický portál Bambusář.cz doplňuje, že oddenky Phyllostachys časem vyplní veškerý dostupný prostor v půdě a tlačí na stěny jakéhokoli ohraničení; slabé materiály povolí nebo prasknou.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kolik stojí prevence a kolik sousedský spor o bambus v korunách
Bariéra z HDPE fólie patří u Phyllostachys k pěstitelskému standardu, nikoli k doplňku. Orientační náklady na materiál pro desetimetrovou hranici pozemku:
Položka Orientační cena HDPE fólie 60 cm / 1 mm (Bambusarium) 120 Kč/bm HDPE fólie 70 cm / 2 mm (Bambusář.cz) 199 Kč/m Spojovací set 770 Kč Materiál celkem (10 m) cca 1 970–2 760 Kč
K tomu připočtěte práci s výkopem do hloubky 65 centimetrů, ponechání pěticentimetrového okraje nad terénem a jednu až dvě kontroly ročně, při nichž odříznete každý oddenek, který se pokouší bariéru obejít.
Když prevence selže a spor přejde k soudu, náklady narostou skokově. Podle
zákona o soudních poplatcích činí poplatek za nepeněžitou žalobu 2 000 Kč, odvolání dalších 2 000 Kč a dovolání typicky 14 000 Kč. Advokátní tarif stanoví u nepeněžité věci tarifní hodnotu 30 000 Kč, z čehož vychází mimosmluvní odměna přibližně 2 300 Kč za jeden úkon právní služby. Úkonů v průběhu řízení bývá řada: převzetí zastoupení, žaloba, jednání, odvolání. Podle nás je kalkulace jasná: pár tisíc za fólii a výkop ušetří desítky tisíc za právníka a soudní poplatky. Co říká § 1013 a jak české soudy posuzují prorůstání rostlin
Občanský zákoník v § 1013 zakazuje vlastníkovi pozemku, aby z jeho nemovitosti pronikaly na sousední pozemek účinky, které podstatně omezují obvyklé užívání. Prorůstající oddenky bambusu do tohoto rámce zapadají; jde o přímou fyzickou imisi, kterou poškozený soused může řešit dvojí cestou: Svépomoc na vlastním pozemku: odstranění přesahujících částí rostliny, tedy přerostlých oddenků a výhonů. Soudní žaloba: negatorní žaloba na zdržení se zásahu a nápravu stavu; Nejvyšší soud v rozhodnutí 22 Cdo 4348/2018 výslovně připustil i preventivní variantu takové žaloby, pokud zásah do vlastnického práva bezprostředně hrozí.
Soudy ovšem nevyhovují automaticky. Rozhodnutí 25 Cdo 591/2021 ukazuje, že soud vždy váží konkrétní intenzitu zásahu a zkoumá, zda existuje mírnější řešení než nejtvrdší opatření. Vlastník bambusu tedy riskuje prohru zejména tehdy, když problém dlouhodobě ignoruje a oddenky mezitím způsobí prokazatelné škody: popraskané chodníky, zaplevelené záhony, poškozený plot.
Medián délky civilního řízení u okresních soudů činil podle tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti z roku 2018 přibližně 180 dnů. Bambusový spor se znaleckým posudkem a odvoláním může trvat podstatně déle. A likvidace už zaběhnuté kolonie je běh na dlouhou trať: NC State Extension uvádí, že bez ochoty věnovat aktivnímu managementu minimálně tři roky nemá eradikace valnou šanci na úspěch.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková