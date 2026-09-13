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Herec Jan Čenský přivítal v Budějcích mladé filmaře. Radil jim, jak překonat trému

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Známý herec, moderátor a dabér Jan Čenský zavítal do Českých Budějovic, aby přivítal nastupující generaci filmařů. Studentům předával zkušenosti z televizního, divadelního i dabingového prostředí a mluvil také o tom, jak si na natáčení vybudovat důvěru mezi hercem a filmovým štábem.
Herec Jan Čenský přivítal v Budějcích mladé filmaře. Radil jim, jak překonat trému

Herec Jan Čenský přivítal v Budějcích mladé filmaře. Radil jim, jak překonat trému

Zdroj: Lucie Maršíková, Jakub Jeřábek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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