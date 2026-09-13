Hunger Games: Vražedná pomsta – Malone měla na svléknutí jen šest sekund, Lawrence šest dní neslyšela a Sheeran neuspěl

Hunger Games: Vražedná pomsta, FOTO: Lionsgate / distr. AMC Hunger Games: Vražedná pomsta, FOTO: Lionsgate / distr. AMC Hunger Games: Vražedná pomsta, FOTO: Lionsgate / distr. AMC Hunger Games: Vražedná pomsta, FOTO: Lionsgate / distr. AMC Hunger Games: Vražedná pomsta, FOTO: Lionsgate / distr. AMC Hunger Games: Vražedná pomsta, FOTO: Lionsgate / distr. AMC Hunger Games: Vražedná pomsta, FOTO: Lionsgate / distr. AMC Hunger Games: Vražedná pomsta, FOTO: Lionsgate / distr. AMC Hunger Games: Vražedná pomsta, FOTO: Lionsgate / distr. AMC
Druhý díl filmové série Hunger Games s podtitulem Vražedná pomsta lámal v kinech rekordy a stal se nejvýdělečnějším snímkem celé značky. Pod dokonale sestříhanou slupkou hollywoodského hitu se ovšem skrývá natáčení plné úsměvných nehod a nechtěné herecké nešikovnosti. Na stříbrném plátně působí ústřední hrdinové naprosto neohroženě, přímo před zapnutou kamerou ale běžně padali do ledové vody a odhazovali oblečení před nicnetušícími lidmi. Návrat do nebezpečné arény
Příběh navazuje na překvapivé vítězství v předchozím ročníku nebezpečné reality show na život a na smrt. Katniss Everdeen a Peeta Mellark se vrací do rodného kraje. Brzy ale musí znovu odjet na povinné turné po celé zemi. Jejich přítomnost neplánovaně inspiruje obyvatele ke vzpouře proti krutému hlavnímu městu.
Prezident Snow se proto rozhodne hlavní hrdinku zlikvidovat velmi rafinovaným způsobem. Vyhlásí pětasedmdesátý ročník her, do kterých vybere výhradně dřívější vítěze. Oba hrdinové tak musí zpět do arény proti mnohem zkušenějším protivníkům. Pokračování úspěšné série znamenalo pro tvůrce velkou investici ve výši sto třiceti milionů dolarů.
Vložené peníze se studiu bohatě vyplatily. Celosvětové tržby přesáhly hranici osmi set šedesáti milionů dolarů a udělaly ze snímku nejúspěšnější díl celé franšízy. Filmaři navíc natočili osmačtyřicet minut materiálu na speciální kamery s obrovským rozlišením. Týkalo se to především velké části scén umístěných přímo do smrtící arény.
Nešikovní herci a ledová voda
Představitelé hlavních rolí si před kamerou sáhli na dno svých fyzických sil. Lawrence se při natáčení akčních scén v džungli omylem udeřila vlastním lukem do hlavy. Následkem tvrdého úderu na jedno ucho neslyšela dlouhých šest dní. Mezi ústřední hereckou trojicí navíc panovala podle jejich vlastních slov velká nešikovnost.
Kolega Sam Claflin padal k zemi téměř v každé natočené scéně a zlomil si u toho prst. Vodní scény z arény vznikaly ve vodním parku nedaleko Atlanty. Teplota vody tam dosahovala ztěží deseti stupňů Celsia. Režisér Francis Lawrence zakázal starší herečce Lynn Cohen do vody ze zdravotních důvodů vůbec vstupovat.
V jedné z úvodních scén ji nese představitel Finnicka na zádech. Herec nečekaně ztratil rovnováhu a oba svalil do ledové vody. Z celé nešťastné události měl obrovské výčitky svědomí. Cohen naopak komická situace nesmírně rozesmála.
Nahota před štábem a odmítnutý umělec
Scénář předepisoval herečce Jeně Malone odvážný výstup v proskleném výtahu. Její postava Johanna Mason se měla svléknout před zraky ostatních soutěžících. Štáb původně plánoval cudné řešení přiměřené pro mládež. Herečka se nakonec rozhodla odložit oblečení doopravdy přímo na place.
„Chtěla jsem zkusit, jestli se zvládnu svléknout za pouhých šest vteřin,“ svěřila se Malone v pořadu Live with Kelly and Mark. Oblečení shodila přesně v momentě, kdy se dveře výtahu hotelu Marriott nečekaně otevřely. Překvapený zaměstnanec komplexu s kávou v ruce zůstal stát v naprostém šoku.
Další vtipná situace nastala při natáčení úvodní scény s kostkami cukru. Claflin do sebe musel nasoukat celou krabici sladkých kostek. Tvůrci chtěli natočit dokonalý záběr a opakovali ho mnohokrát. Snímek mohl mít také hudební pozadí z pera velmi známého umělce.
Britský hudebník Ed Sheeran složil pro film tři originální písně. Producenti ale všechny jeho návrhy bez delšího rozmýšlení zamítli. Diváci mohou v dalším záběru vidět hrdiny jíst syrové ryby. Režisér trval na autentičnosti a herci dostali skutečné neupravené rybí maso, což u ústřední herečky vyvolávalo obrovský odpor.
Skrytá poselství a odřeknuté hvězdy
Pozorní diváci mohou ve filmu najít hned několik zajímavých skrytých detailů. První písmena příjmení ústřední čtveřice hrdinů tvoří v angličtině slovo tým. Jedná se o jména Effie Trinket, Katniss, Haymitche Abernathyho a Peety. Další dojemný moment přichází ve scéně s drobným dárkem.
Hrdina daruje své filmové partnerce malou černou perlu. Tato konkrétní barva symbolizuje hlubokou lásku a náklonnost. O herecké role ve filmu bojovalo mnoho velmi známých tváří. Postavu odvážné dívky z výtahu si velmi přála získat slavná Kristen Bell.
Tvůrci roli nakonec svěřili jiné uchazečce. Mezi zvažovanými jmény figurovala také Emma Stone nebo Mia Wasikowska. Většina luxusních šatů pro postavu Effie pocházela z dílny slavné značky Alexander McQueen. Pro respektovaného herce Philipa Seymoura Hoffmana šlo o jeden z posledních natočených snímků před smrtí.
Úspěšný film Hunger Games Vražedná pomsta vysílá stanice AMC 13. září v 15.25.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).